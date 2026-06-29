Ein US-Comedian lacht über Felix Lobrechts Sprachnachricht

Ein Comedian-Freund von Felix Lobrecht (37) hat auf TikTok eine Sprachnachricht des deutschen Komikers geteilt – und damit für ordentlich Unterhaltung gesorgt. Der amerikanische Comedian Fahim Anwar veröffentlichte ein Video, das ihn bei einem Stand-up-Auftritt zeigt, in dem er eine Anekdote über Felix zum Besten gibt. Darin spielt er eine Sprachnachricht des Berliners ab, die ihn demnach zum Lachen gebracht hat. Felix hatte darin darum gebeten, ein Shirt eines berühmten Comedyclubs in Los Angeles zu bekommen – in möglichst großer Größe. Er lieferte direkt die Begründung mit: Das Shirt sei für einen Freund, und der sei nun mal fett.

Fahim erklärte in seinem Auftritt, wie er die Nachricht einordnet: "Ich habe diesen deutschen Freund namens Felix Lobrecht. Er ist dort ein ganz Großer, er hat so eine oder zwei Millionen Follower. Wir wurden während der Pandemie auf Instagram Freunde." Dann habe Felix ihn besucht, Fahim habe ihn in den Comedyclub mitgenommen – und kurz darauf sei die Sprachnachricht eingegangen. Für den US-Comedian ist sie ein klares Paradebeispiel für den Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher Kommunikationskultur: "In Amerika würde man sagen: 'Du weißt schon, er ist ein größerer Typ.' In Deutschland heißt es: 'Er ist fett. Er hat einen hohen Cholesterinspiegel. Er wird sehr früh sterben.'"

Unter dem TikTok-Video diskutieren Nutzer angeregt über Humor und Höflichkeit. Während ein Fan schreibt, er erinnere sich daran, dass Felix die Geschichte selbst in seinem Podcast erzählt habe, sieht ein anderer die Sache kritischer: "Das ist in Deutschland eigentlich auch nicht normal so zu reden! Er ist da einfach unhöflich." Ein deutscher Fan hingegen verteidigt Felix mit den Worten: "Er ist der Beste. Ja, wir sind direkt, aber für uns ist das keine Beleidigung."

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IMAGO / Future Image Felix Lobrecht, 2019

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IMAGO / Gartner Felix Lobrecht im August 2025 in Berlin

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Imago Felix Lobrecht, Comedian