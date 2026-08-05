Einbruch bei Felix Lobrecht: Er jagt die Täter durch Berlin

Einen echten Schock hat Comedian Felix Lobrecht (37) kürzlich erlebt: In seine Berliner Wohnung wurde eingebrochen. Als er abends gegen halb elf nach Hause kam, wartete bereits ein Polizist vor seiner Tür auf ihn. In der Wohnung bot sich ihm ein Bild des Chaos – zwölf Beamte in Zivil und Uniform standen in seinen vier Wänden. Wie Felix jetzt in seinem Podcast "Gemischtes Hack" erzählte, stiegen die Täter über ein Baugerüst und durch ein Fenster in die Wohnung ein. Dabei versuchten sie, seinen Safe mit einer Flex zu öffnen – doch der Rauchmelder schlug an und trieb sie in die Flucht. "Den Safe haben sie aber glücklicherweise nicht aufbekommen", so der Comedian. Mitgenommen hatten die Einbrecher trotzdem einiges – unter anderem Rucksäcke von Louis Vuitton und seine AirPods.

Als Felix bemerkte, dass seine Kopfhörer verschwunden waren, fiel ihm ein: "Die kann man orten." Der Standort zeigte sie im Bezirk Treptow an. Noch am selben Abend fuhr er mit einer Polizeistreife dorthin – ohne Erfolg. Am nächsten Morgen weckte ihn erneut ein Anruf der Polizei, und der Comedian machte sich wieder mit Kriminalbeamten auf die Suche. Dann bewegte sich der Standort plötzlich in Richtung Neukölln. Mit Verstärkung im Schlepptau fuhren Polizisten gemeinsam mit Felix dem Signal hinterher. Schließlich rückte ein bestimmtes Auto in den Fokus – bei der Kennzeichenabfrage stellte sich heraus, dass der Halter bereits wegen Diebstählen und Einbrüchen polizeibekannt war. "Wir hatten da einen ziemlich heißen Lachs in der Pfanne", kommentierte der Comedian das im Podcast. Bei der Kontrolle wurden die AirPods tatsächlich im Kofferraum gefunden.

Trotz des Fahndungserfolgs ist die Sache noch nicht vollständig aufgeklärt: Der zweite Täter ist weiterhin auf der Flucht, und ein Großteil der Beute bleibt verschollen. Der festgestellte Verdächtige schwieg laut Felix gegenüber den Beamten. Den Comedian hat das Erlebnis sichtlich geprägt: Seine Wohnung hat er seitdem komplett aufrüsten lassen. "Die ist wie Fort Knox", sagte er im Podcast – Kameras und eine Alarmanlage sorgen nun für mehr Sicherheit. Felix betreibt "Gemischtes Hack" gemeinsam mit Tommi Schmitt (37). Die beiden zählen zu den erfolgreichsten Podcastern der Welt.

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Imago Felix Lobrecht, September 2024

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Imago Felix Lobrecht, Oktober 2024

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