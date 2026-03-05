Felix Lobrecht kündigt eine Comedy-Pause nach seiner Tour an

Felix Lobrecht (37) hat große Pläne für die kommenden Jahre – und die beinhalten erstmal keine Comedy. In der neuesten Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack", den er gemeinsam mit Tommi Schmitt (37) betreibt, verkündet der Comedian jetzt, dass er nach seiner aktuellen Tour eine längere Auszeit vom Stand-up nehmen möchte. "Ich mache nach diesem Jahr erstmal wieder Comedy-Pause. Das ist ein guter Moment, um mal wieder Pause zu machen, zwei, drei Jahre", erklärt Felix. Derzeit ist er noch mit seiner Live-Tournee 2026 unterwegs, die den provokanten Titel "Sell Out" trägt – eine ironische Anspielung auf seinen Status als Superstar der deutschen Comedy-Szene.

Tommi zeigt sich in dem Gespräch allerdings skeptisch und hakt ungläubig nach: "Machst du wirklich?" Dabei erinnert er Felix daran, dass dieser bereits in der Vergangenheit eine Comedy-Pause angekündigt hatte, die dann nicht ganz so funktionierte, wie geplant. Doch Felix bleibt bei seinem Vorsatz und betont, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt sei. "Darauf freue ich mich, weil ich dann mal Sachen ausprobieren kann, für die ich sonst nie Zeit hatte", verrät er und gibt Einblicke in seine konkreten Pläne. Der Techno-Fan würde gerne weiterhin Musik produzieren und könnte sich außerdem vorstellen, sich auch mal als Schauspieler zu beweisen.

Die Schauspielerei ist für Felix kein neuer Traum. "Das reizt mich echt schon, seit ich ein Kind bin. Ich wollte immer als Schauspieler entdeckt werden", gesteht er im Podcast. In einer anderen Folge plauderte er Ende 2025 bereits aus, dass es schon recht konkrete Pläne für einen möglichen Kinofilm gibt. "Wir drehen im nächsten Sommer einen Film, bei dem ich die Hauptrolle spiele. Passiert aber vielleicht auch erst im Jahr darauf", verriet er damals, hielt sich mit weiteren Details zum Projekt jedoch zurück.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Felix Lobrecht im August 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

Anzeige Anzeige

IMAGO / HMB-Media Felix Lobrecht, Comedian