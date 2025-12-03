Schon wieder: Das ist Deutschlands beliebtester Podcast 2025

Deutschlands Spotify-Podcast-Krone bleibt fest in der Hand von Tommi Schmitt (36) und Felix Lobrecht (36): Ihr Podcast "Gemischtes Hack" ist im neuen Spotify-Jahresrückblick 2025 Wrapped erneut die unangefochtene Nummer 1 hierzulande. Das Duo liefert Woche für Woche eine neue Folge, inzwischen auch als Video-Podcast, und hält so seine riesige Community bei Laune. Bekannt gegeben wurde das Ergebnis heute im Rahmen der großen Wrapped-Auswertung, die die beliebtesten Künstler, Songs, Alben, Podcasts und Hörbücher des Jahres ausweist. Hinter "Gemischtes Hack" ordnen sich "Mordlust" auf Platz 2 und "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" auf Platz 3 ein.

Die Plattform hebt die anhaltende Dominanz der Comedy-Talkshow hervor: Verlässliche Präsenz, eine treue Fangemeinde und die Videoversion machen das Format zum Dauerbrenner. International führt "The Joe Rogan Experience" bereits zum sechsten Mal in Folge die globalen Podcast-Charts an, gefolgt von "The Diary Of A CEO with Steven Bartlett" und "The Mel Robbins Podcast" – ein Hinweis darauf, dass Business, Self-Improvement und persönliche Gespräche weltweit boomen. Neben den Podcasts feiert Spotify erstmals die Hörbuch-Charts im Wrapped: In Deutschland führt "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros vor "Der Herr der Ringe. Die Gefährten" und "Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter". Global dominiert ebenfalls Fantasy, mit "Fourth Wing" an der Spitze und "Iron Flame" ebenfalls in den Top drei.

Bereits im Frühjahr hatte Spotify den Erfolg von Tommi und Felix mit einem besonderen Jubiläumsgeschenk gefeiert: Zur 300. Podcast-Folge verkündete die Streaming-Plattform die vorzeitige Verlängerung ihres Formats um weitere zwei Jahre. Damit war schon damals klar, dass "Gemischtes Hack" mindestens bis 2027 auf Sendung bleibt und das Duo sein zehnjähriges Jubiläum feiern kann. Besonders bemerkenswert: Durch die gestiegenen Streaming-Stunden schafften es die beiden im internationalen Ranking sogar auf Platz zwei der meistgehörten Podcasts weltweit.

Imago Gedrehtes Spotify-Logo auf schwarzem Hintergrund

Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

Instagram / tommischmitt Felix Lobrecht und Tommi Schmitt, Podcaster