Neues Projekt: Erobert Felix Lobrecht bald die Kinoleinwand?

Können seine Fans Felix Lobrecht (36) schon bald auf der großen Leinwand bewundern? Im "Hotel Matze"-Podcast mit Matze Hielscher plaudert der Comedian ganz beiläufig von einem neuen, mysteriösen Projekt. Als die beiden über eine mögliche berufliche Auszeit sprechen, beginnt Felix zu lachen und erwähnt: "Theoretisch drehe ich im nächsten Sommer einen Kinofilm." Mehr könne er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht dazu sagen.

Kurz darauf spezifiziert er seine Aussage dann aber doch etwas. "Wir drehen im nächsten Sommer einen Film, bei dem ich die Hauptrolle spiele. Passiert aber vielleicht auch erst im Jahr darauf", erklärt der Podcaster. Schon einmal war Felix an einer Filmproduktion beteiligt: 2023 brachte er die Verfilmung seines Debütromans "Sonne und Beton" auf die große Leinwand. Damals nahm er allerdings eine kleine Nebenrolle ein und war nur kurz zu sehen.

Neben der Comedy und seinem Podcast "Gemischtes Hack" lebt sich Felix seit einer Weile in den verschiedensten kreativen Disziplinen aus. Seit Kurzem produziert er Technomusik und wird im nächsten Jahr als DJ auflegen. Zudem hat er sich in der ZDF-Serie "Hungry" als Schauspieler versucht, sowie in der Comedy-Sketch-Serie "Bappas". Für letztere verzichtete er sogar auf eine Gage, wie Creator Simon Pearce im Promiflash-Interview verriet.

IMAGO / Eventpress Felix Lobrecht, Komiker

Getty Images Rafael Luis Klein-Hessling,Vincent Wiemer, Felix Lobrecht, Aaron Maldonado-Morales, Levy Rico Arcos

IMAGO / HMB-Media Felix Lobrecht, Comedian