Diese deutsche Kultserie ist Felix Lobrechts Guilty Pleasure

Felix Lobrecht (37) ist eigentlich als Comedian bekannt, der mit scharfzüngigem Humor sein Publikum zum Lachen bringt. Dass er in seiner Freizeit aber offenbar ein echter Fan einer deutschen Arzt-Seifenoper ist, überrascht dann doch. Im Podcast "Gemischtes Hack" plauderte der 37-Jährige jetzt zusammen mit seinem Co-Moderator Tommi Schmitt (37) über Serien und Filme – und outete sich dabei als Fan der ARD-Kultserie In aller Freundschaft. Auslöser des Gesprächs war Tommi, der gestand, er habe überlegt, wieder mit einer deutschen Soap anzufangen – allerdings nicht, um sich darüber lustig zu machen. "Ich habe überlegt, ob ich mal wieder GZSZ anfange", verriet er im Podcast.

Felix ließ ihn gar nicht erst ausreden. "Ich habe das perfekte Produkt für dich", unterbrach er ihn und empfahl stattdessen "In aller Freundschaft". "Da geht's um die Sachsenklinik in Leipzig und da geht's um ganz, ganz seichtes, schlecht gespieltes Entertainment", beschrieb er die Serie. Getreu dem Motto: "Kopf aus, bisschen cringen" machte er Tommi die Sendung schmackhaft und betonte, man müsse sich nicht auskennen, da die einzelnen Folgen auch für sich funktionieren. Außerdem gebe es einige Cliffhanger. Tommi war ebenfalls angetan und stellte fest: "Du musst das ja so schreiben, dass Leute schnell reinkommen, auch wenn sie die letzten 30 Jahre nicht gesehen haben. Das ist schwerer, als 'Inception' zu schreiben." Felix konterte prompt: "Das hat ja auch nicht funktioniert."

Felix ist schon vor einigen Monaten ganz offen mit seinen Ambitionen umgegangen. Im Podcast hatte der Comedian direkt an den Sender RTL appelliert: "Liebes RTL, mein RTL, mein Leben. Wenn irgendwann Herr Doktor Professor Jauch sagt: 'Gut, komm, Potsdam ist meins, hier gibt es nichts mehr zu kaufen, ich geh in Rente.' Dann möchte ich Wer wird Millionär? moderieren. Ich bewerbe mich für das Amt des Günther Jauch." Tommi und er witzelten anschließend über die üppigen Gehälter von Fernsehmoderatoren. Der gebürtige Detmolder sagte: "Die gucken selber manchmal auf ihren Kontostand und denken: 'Wenn die Leute wüssten, wie reich ich bin'."

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IMAGO / Gartner Felix Lobrecht im August 2025 in Berlin

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MDR / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Cast

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Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt, Dezember 2025

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