Felix Lobrecht möchte Günther Jauchs WWM-Nachfolger werden

Felix Lobrecht (36) hat große Ambitionen. In einer aktuellen Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack" lässt er nun keine Zweifel daran, an welchem Job er interessiert ist. Ganz direkt richtet der Komiker seine Worte an den betroffenen Sender: "Liebes RTL, mein RTL, mein Leben. Wenn irgendwann Herr Doktor Professor Jauch sagt: 'Gut, komm, Potsdam ist meins, hier gibt es nichts mehr zu kaufen, ich geh in Rente.' Dann möchte ich Wer wird Millionär? moderieren. Ich bewerbe mich für das Amt des Günther Jauch."

Im Zuge des Gesprächs diskutierten Felix und sein Podcastpartner Tommi Schmitt (36) auch die Gehälter der großen Showmaster. "Die gucken selber manchmal auf ihren Kontostand und denken: 'Wenn die Leute wüssten, wie reich ich bin'", scherzte Tommi. Felix wunderte sich, dass manche TV-Shows nur geringe Gewinnsummen, wie etwa 10.000 Euro, bieten: "Damit sind nicht einmal die Schulden meines Vaters beglichen." Gleichzeitig würden Moderatoren wie Kai Pflaume (58) Millionen einstreichen.

Felix und Tommi können sich finanziell allerdings auch nicht beschweren. Auch wenn die Gage für ihren Podcast nicht offiziell bekannt ist, munkeln Fans immer wieder, wie viel der deutsche Nummer-eins-Podcast auf Spotify wert ist. Monatlich sollen die beiden Comedians etwa 12.000 Euro für ihre Folgen einstreichen. Laut Focus gesellen sich dazu für Felix noch etwa 40.000 Euro für seine Auftritte.

Collage: Imago, RTL Collage: Felix Lobrecht und Günther Jauch

Imago Felix Lobrecht, Comedian

Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt