"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina über Körper nach Baby

Marina meldet sich wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter mit einem sehr persönlichen Update bei ihren Followern zurück. Ende Mai hatte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin von 2023 bekannt gegeben, Mutter geworden zu sein. Nun nimmt sie ihre Community auf Instagram direkt mit zu einem wichtigen Termin: Es ging für sie zur Frauenärztin für die Nachsorge. In ihrer Story zeigt sich die Neu-Mama offen und ehrlich und schreibt, dass die Zeit seit der Entbindung "wirklich extrem" renne. Gleichzeitig macht sie deutlich: "Ich bin gespannt, was die Waage sagt. Bin aber auch total stolz auf meinen Körper! Er hat wirklich viel geleistet – während der Schwangerschaft und auch danach."

Außerdem schildert die frischgebackene Mutter, dass sie jeden Tag beobachten kann, wie sich ihr Körper nach der Geburt erholt hat. Ganz abgeschlossen ist dieser Prozess für sie aber noch nicht. Die Reality-TV-Bekanntheit verrät: "Passe zwar noch nicht in alle meine alten Klamotten, da werde ich auch bestimmt noch ein wenig mehr auf die Ernährung achten und zusätzlich Sport machen müssen." Eilig hat Marina es aber nicht und betont abschließend: "Warte aber noch, bis ich meine Rückbildung abgeschlossen habe."

Dass Marina offen über diese Phase spricht, passt zu den ehrlichen Einblicken, die sie ihrer Community schon seit der Geburt ihrer Tochter gibt. Die TV-Bekanntheit hatte bereits erzählt, dass der Weg ins Babyglück alles andere als leicht gewesen war. Die Entbindung zog sich über viele Stunden und verlangte ihr körperlich und emotional viel ab. Umso bemerkenswerter ist es nun, dass sie den Fokus auf die Erholung legt und ihren Körper nicht nur kritisch betrachtet, sondern ihm sichtbar Anerkennung schenkt.

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" posieren mit Schwangerschaftstest im März 2026

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert aus "Hochzeit auf den ersten Blick", November 2025