Zuschauer entsetzt: Neue MAFS-Folge nach Mel Schillings Tod

Nur einen Tag nach dem Tod von Mel Schilling wurde am Mittwochabend eine neue Folge von "Married at First Sight", der britischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick, ausgestrahlt. Der Sender Channel Nine hatte am Dienstagabend den Tod der beliebten Beziehungsexpertin bekannt gegeben, entschied sich jedoch dafür, die Show wie geplant fortzusetzen. Vor und nach der Episode strahlte der Sender einen Nachruf auf Mel aus, in dem ihr Kollege John Aiken mit bewegenden Worten an die Expertin erinnerte. Der TV-Star, der die Dreharbeiten zur Serie bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen hatte, war in der ausgestrahlten Folge prominent in den Dinner-Party-Szenen zu sehen. Doch die Entscheidung, die Show nicht zu pausieren, stieß bei vielen Zuschauern auf Unverständnis.

Auf der Social-Media-Plattform X äußerten zahlreiche Fans ihre Kritik an der Ausstrahlung. "Sollte heute Abend aus Respekt vor Mel Schilling abgesagt werden", schrieb eine Person. Ein weiterer Zuschauer kommentierte: "Es fühlt sich falsch an, die heutige Episode nach den gestrigen Nachrichten anzuschauen." Auch andere Fans teilten diese Meinung und forderten, die Show aus Respekt vor Mel und ihrer Familie zu pausieren. Allerdings gab es auch Stimmen, die die Entscheidung des Senders verteidigten. "Ich denke, es ist ein Zeichen des Respekts, sie in Bestform zu zeigen", schrieb jemand. Eine andere Person erklärte: "Sie kündigten vor der Sendung an, dass es Mels Wunsch gewesen sei."

John Aiken kämpfte im Nachruf sichtlich mit den Tränen, als er über seine Kollegin und beste Freundin sprach. "Sie konnte einen Raum zum Leuchten bringen, sie war voller Freude, hatte ein riesiges Lächeln, und wann immer sie am Set war, waren alle motivierter", sagte er. Der Experte würdigte Mel als Führungspersönlichkeit und Inspiration, die sich nie beschwert habe und stets authentisch gewesen sei. Am Ende der Sendung widmete Channel Nine die Folge offiziell Mels Andenken mit den Worten: "Mit Dankbarkeit für ihre Wärme, Ehrlichkeit und Einsicht. Ein geliebtes Mitglied unseres Teams, sie wird immer Teil der 'Married at First Sight'-Familie sein." John richtete zudem seine Gedanken und Gebete an Mels Ehemann Gareth und ihre Tochter Maddie.

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Coach

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie