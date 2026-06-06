30 Stunden in den Wehen: So war die Geburt von HadeB-Marina

Es war ein langer und kräftezehrender Weg ins Elternglück: Marina und Robert aus Hochzeit auf den ersten Blick sind vor wenigen Wochen Eltern einer Tochter geworden – und im Interview mit Promiflash berichtet die frischgebackene Mama nun offen davon, wie sie die Geburt erlebt hat. Rund 30 Stunden dauerte es, bis ihr Baby endlich auf der Welt war. Eine Zeit voller Erschöpfung, Zweifel und Schmerzen, die Marina an ihre Grenzen gebracht hat.

"Zwischendurch habe ich mich wirklich hinterfragt, wieso ich überhaupt Mama werden wollte. Aber als die Kleine dann endlich da war, waren auch die ganzen Schmerzen vergessen und wir waren unendlich glücklich", erzählt Marina im Interview. Auch Robert schilderte das emotionale Wechselbad, das er während der Geburt durchlebt hat: "Zum einen wollte ich Marina unterstützen und ihr die Schmerzen abnehmen und zum anderen war ich glücklich und voller Vorfreude auf unsere Tochter." Mehrfach seien beide davon überzeugt gewesen, dass die Kleine nun endlich komme – doch jedes Mal hieß es weiter warten: "Dann hat es doch noch einige Stunden gedauert", erinnert sich Robert.

Marina und Roberts Tochter ist bereits seit gut drei Wochen auf der Welt. Die Nachricht vom Nachwuchs hatten die beiden auf Instagram mit einem Foto geteilt, auf dem sie gemeinsam die winzige Hand ihres Babys halten. Die Geburt fand dabei ganz so statt, wie die werdende Mama es sich gewünscht hatte: natürlich und spontan. "Mir war von Anfang an wichtig, dass die Kleine spontan zur Welt kommt und das ist sie auch. Die anderen Dinge wollte ich auf mich zukommen lassen, da es eh nie so wird, wie man es sich vorstellt", erklärte sie gegenüber Promiflash.

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina B. von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" posieren mit Schwangerschaftstest im März 2026

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina mit ihrer neugeborenen Tochter