Sexuelle Übergriffe bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-UK

In Großbritannien erschüttert nun ein schwerer Skandal das Reality-Format "Married at First Sight UK" – hierzulande als Hochzeit auf den ersten Blick bekannt. Wie TMZ jetzt berichtet, werfen mehrere Frauen ehemaligen Teilnehmern der Sendung sexuelle Übergriffe während der Dreharbeiten vor. Zwei Frauen schildern demnach, von ihren TV-"Ehemännern" vergewaltigt worden zu sein, eine weitere beschreibt einen nicht einvernehmlichen sexuellen Akt. Der Sender Channel 4 reagiert nun drastisch: Alle bisherigen Staffeln werden sowohl aus dem linearen Programm als auch aus der Mediathek entfernt, während eine externe Untersuchung eingeleitet wurde.

Channel 4 betonte in einer Pressemitteilung, dass die Vorwürfe "eine kleine Anzahl früherer Mitwirkender" betreffen und von den Beschuldigten bestritten werden. "Der Sender achtet auf die Privatsphäre und die fortdauernde Fürsorgepflicht gegenüber allen Beteiligten und kann keine Angaben zu den Details dieser Anschuldigungen machen", heißt es laut TMZ. Gleichzeitig wies der Sender Vorwürfe zurück, die Produktionsverantwortlichen hätten die Teilnehmer nicht ausreichend geschützt. Man habe bei allen Hinweisen auf mögliche Probleme rund um das Wohl der Beteiligten "schnell und angemessen" reagiert.

"Married at First Sight UK" zählt seit seiner Premiere im Jahr 2015 zu den erfolgreichsten Realityformaten Großbritanniens. Das Konzept der Show basiert darauf, dass sich zwei völlig fremde Menschen auf Empfehlung von Beziehungsexperten das Jawort geben und dabei rechtlich gültig heiraten. Nun könnte das Format jedoch vor einer ungewissen Zukunft stehen. Neben dem aktuellen Skandal mussten Fans der Show erst kürzlich einen tragischen Verlust verkraften: Die Psychologin und Dating-Expertin Mel Schilling, die seit 2016 zur Stammbesetzung gehörte, ist verstorben. Ob und wie es mit der Sendung weitergehen wird, bleibt angesichts der laufenden Untersuchungen derzeit offen.

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