Nach drei Fehlgeburten: Plant HadeB-Maria weitere Kinder?

Reality-TV-Star Marina, bekannt aus Hochzeit auf den ersten Blick 2023, ist im Mai zum ersten Mal Mama geworden – und schwärmt jetzt auf Instagram von ihrem neuen Familienglück. In einer Fragerunde wandten sich ihre Fans mit einer naheliegenden Frage an die frischgebackene Mutter: Sind weitere Kinder geplant? Marinas Antwort fiel dabei ehrlich, aber offen aus: "Das können wir gerade noch nicht sagen."

Gleichzeitig machte sie deutlich, wie viel ihr die Geburt ihrer kleinen Tochter bedeutet. "Wir sind fürs Erste absolut glücklich, dass nach all den Fehlgeburten unser größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist und es der Maus gut geht", schrieb sie. Vom Familienalltag mit Baby zeigt sich die medizinische Fachangestellte begeistert: "Wir genießen das Familienleben und kuscheln ganz viel mit der Maus. Robert und ich sind auch ein gutes Team und unterstützen uns gegenseitig sehr."

Vor wenigen Monaten hatte Marina auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick in ihre Kinderwunschreise gegeben. Damals erzählte sie, dass sie bereits drei Fehlgeburten erlitten hatte und sich von "kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben", verabschieden musste. Sie machte auch klar, wie sehr die Verluste nicht nur sie, sondern auch Robert belastet hatten und wie oft sich beide mit ihrem Schmerz allein fühlten.

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Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar