"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina verrät Babygeschlecht

Marina, die 2023 bei Hochzeit auf den ersten Blick teilnahm und dort ihren Mann Robert kennenlernte, hat auf Instagram eine freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt. Die hochschwangere Kuppelshow-Teilnehmerin präsentierte sich auf einem Foto mit rundem Babybauch und einem Strauß rosafarbener Blüten in den Händen – ein eindeutiger Hinweis auf das Geschlecht des Nachwuchses. Dazu schrieb sie: "Ein kleiner Strauß, ein ganz großes Gefühl… So viel Vorfreude, so viele Gedanken an dich und dieses Kribbeln bei allem, was kommt. Und ja… der rosa Strauß verrät es: Wir bekommen ein kleines Mädchen."

Mit dem süßen Post lüften Marina und Robert gemeinsam das lang gehütete Geheimnis rund um den Nachwuchs. Schon vor einigen Monaten hatte das Paar im Interview mit Promiflash verraten, dass sie das Geschlecht ihres Babys bereits kennen – damals wollten sie es aber noch nicht verraten. Umso mehr freuen sich jetzt ihre Follower über die Verkündung und kommentieren den Beitrag fleißig. Vor allem die Schlichtheit kommt bei den Fans gut an: "So eine tolle Verkündigung des Geschlechts habe ich ewig nicht gesehen", kommentiert ein User, während ein anderer schreibt: "Wie schön die Verkündung ist, total schlicht und ohne großes Tamtam, aber dennoch liebevoll!"

Vor Kurzem hatte Marina gezeigt, dass hinter ihrem Babyglück auch viel Schmerz steckt. In einem emotionalen Instagram-Post sprach sie damals erstmals offen über ihre schwere Kinderwunschreise. Dreimal musste sie eine Fehlgeburt verkraften und Abschied nehmen "von kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben". Für Marina und Robert war das eine Zeit, die beide an ihre Grenzen brachte. Umso größer wirkt jetzt die Freude über das angekündigte "kleine Mädchen" – für die beiden ein echtes Regenbogenbaby und ein neuer Anfang.

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" posieren mit Schwangerschaftstest im März 2026

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar