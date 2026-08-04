HadeB-Marén stinksauer: Frank will Ehe annullieren lassen

Bei Marén und Frank ist auch lange nach dem Ende ihres TV-Experiments noch keine Ruhe eingekehrt. Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin machte ihrem Ärger jetzt auf Instagram Luft und verriet dort, dass sie und Frank noch immer verheiratet sind. Statt einer Scheidung werde nun von Franks Seite versucht, die Ehe annullieren zu lassen. Mit einer Reihe von Sinnsprüchen über Enttäuschung und Verrat schilderte Marén ihren Frust und machte deutlich, wie sehr sie die Entwicklung belastet. Zugleich ließ sie ihre Follower wissen, dass diese Geschichte für sie noch längst nicht abgeschlossen ist.

In ihrem ausführlichen Statement schrieb Marén: "Für alle, die mich regelmäßig fragen: Nein, wir sind noch nicht geschieden. Stattdessen wird jetzt versucht, nach über einem Jahr die Eheschließung annullieren zu lassen. Eine ganz normale Scheidung wäre offenbar viel zu unspektakulär … Offenbar reicht das nächste Kapitel nicht – man möchte am liebsten das ganze Buch umschreiben." Besonders deutlich wurde sie dabei nicht nur mit Blick auf Frank, sondern auch auf ihr Umfeld. Laut der Reality-TV-Bekanntheit hätten frühere langjährige Freunde inzwischen die Seiten gewechselt. Außerdem behauptete sie, dass Menschen aus diesem Kreis Geschichten über ihren Gesundheitszustand verbreiten und sich moralisch über sie stellen würden. Für Marén sind Loyalität und Charakter damit offenbar zum großen Prüfstein geworden. Trotz allem betonte sie, sie bleibe "ganz entspannt in der Hauptrolle" und kündigte mit den Worten "Fortsetzung folgt" bereits das nächste Kapitel an.

Dass die Ehe der beiden weit über die Show hinaus nachwirkt, hatte sich schon vor einiger Zeit abgezeichnet. Frank und Marén hatten sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben, doch ihr gemeinsames Glück hielt nicht an. Schon zuvor hatte Frank öffentlich gemacht, dass ihn auch einzelne Details aus der Beziehung noch beschäftigen. Damals ging es unter anderem um den Verlobungsring, den er zurückhaben wollte. Nun zeigt sich, dass die Verbindung der beiden auch rechtlich weiterhin nicht abgeschlossen ist und das Drama rund um das einstige TV-Paar noch immer andauert.

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Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

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Joyn Sandra Köhldorfer mit Frank und Marén bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

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Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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