"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina ist Mama geworden

Marina und Robert aus Hochzeit auf den ersten Blick schweben im absoluten Babyglück: Das TV-Paar ist Eltern einer kleinen Tochter geworden. Die schöne Nachricht teilen die beiden jetzt mit ihren Fans auf Instagram. Zu sehen ist ein niedliches Foto, auf dem Marina und Robert die winzige Hand ihres Babys halten und so einen ersten zarten Einblick in ihr Familienglück gewähren. Ihre Tochter ist bereits seit etwas mehr als zwei Wochen auf der Welt, wie Marina in ihrem Beitrag verrät – und doch fühlt es sich für die frischgebackenen Eltern an, als wäre sie schon immer Teil ihres Lebens gewesen.

Zu dem süßen Schnappschuss richtet die Realitymama liebevolle Worte an ihr "Engelchen". Sie und Robert haben sich ganz bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um ihre Kleine in Ruhe kennenzulernen. Sie wollten jeden Moment aufsaugen und gemeinsam in ihrem neuen Leben als Familie ankommen. Viele Follower hätten bereits geahnt, dass das Baby inzwischen geboren ist – nun bestätigen die Turteltauben die Vermutungen: Ihre Tochter ist endlich da. "Du hast unsere Welt in so kurzer Zeit komplett verändert und verzauberst uns jeden einzelnen Tag aufs Neue", schwärmt Marina. Auf welchen Namen das Mädchen hört, behalten die Eltern vorerst noch für sich.

Bereits im Dezember 2025 hatten die beiden öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Kurz darauf ließ Marina keinen Zweifel mehr am Geschlecht des Nachwuchses: Mit einem Foto, auf dem sie einen Strauß rosafarbener Blüten in den Händen hielt und ihren runden Babybauch präsentierte, bestätigte sie, dass ein kleines Mädchen unterwegs ist. "Ein kleiner Strauß, ein ganz großes Gefühl… So viel Vorfreude, so viele Gedanken an dich und dieses Kribbeln bei allem, was kommt", kommentierte die TV-Bekannte ihren Beitrag damals überglücklich.

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" posieren mit Schwangerschaftstest im März 2026