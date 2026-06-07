Werden HadeB-Marina und Robert ihr Baby im Netz zeigen?

Für Marina und Robert von Hochzeit auf den ersten Blick hat sich das Leben in den vergangenen Wochen für immer verändert: Das Paar ist Eltern einer kleinen Tochter geworden und genießt seitdem sein neues Familienglück in vollen Zügen. Im Interview mit Promiflash gewähren die beiden jetzt einen Einblick in die erste gemeinsame Zeit zu dritt – und verraten dabei auch, wie sie künftig mit dem Thema Privatsphäre umgehen wollen. Besonders eine Frage dürfte viele Fans beschäftigen: Wird man die Kleine irgendwann im Netz zu sehen bekommen?

Die Antwort ist klar: "Wir möchten den Namen für uns behalten und möchten sie im Internet auch nicht zeigen. Vielleicht sieht man hier und da mal ein Händchen oder Füßchen, aber sonst wollen wir sie aus dem Internet raushalten", erklärt das Paar im Interview. Auch die ersten Tage nach der Geburt verbrachten Marina und Robert ganz bewusst im kleinen Kreis. "Wir haben zuhause ganz viel gekuschelt. Uns war es wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um zuhause anzukommen und uns ein wenig einzuleben. Deswegen haben wir erst nach und nach Familie und Freunde besucht und die Kleine vorgestellt", so die beiden weiter.

Dass ihre Tochter bereits seit gut drei Wochen auf der Welt ist, hatte das Paar erst kürzlich auf Instagram bekanntgegeben. Als ersten zarten Einblick in ihr Familienglück teilten Marina und Robert damals ein Foto, auf dem sie gemeinsam die winzige Hand ihres Babys halten. Die beiden lernten sich durch die Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jahr 2023 kennen und heirateten im Rahmen des Formats.

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert aus "Hochzeit auf den ersten Blick", November 2025

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Instagram / marina.b_hadeb Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina mit ihrer neugeborenen Tochter