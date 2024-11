Mariska Hargitay spricht über den Verlust ihrer Mutter

Mariska Hargitay (60) hat in einer seltenen und bewegenden Rede offen über den Verlust ihrer Mutter, der Hollywood-Legende Jayne Mansfield, gesprochen. Laut Us Weekly nahm die 59-jährige Schauspielerin am vergangenen Dienstag am 18. jährlichen HOPE-Luncheon-Seminar der Hope for Depression Research Foundation in New York City teil und sprach über ihre Erfahrungen mit "verschiedenen Traumata", die sie in ihrem Leben durchgemacht hat. "Ich habe meine Mutter verloren, als ich drei Jahre alt war, und ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem jeder auf seine eigene Weise mit der Tragödie umging", erzählte Mariska und fügte hinzu: "Weil so viel Trauer da war, gab es keinen Raum, jemanden zu priorisieren."

Bei der Veranstaltung in New York nahm die "Law and Order"-Schauspielerin den Hope Award 2024 for Depression Advocacy entgegen und erklärte in ihrer Rede, dass es damals nicht die Werkzeuge gegeben habe, um Traumata zu verstehen und zu verarbeiten, wie es heute der Fall sei. Sie enthüllte zudem, dass sie in ihren 30ern Opfer sexueller Gewalt geworden sei und erst "viel später im Leben" darüber zu sprechen gelernt habe. Inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen gründete sie vor 20 Jahren die Joyful Heart Foundation, um Überlebenden von sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch zu helfen. "Ich habe eine ganze Stiftung aufgebaut, die auf Trauma und Überlebende reagiert, so wie ich wollte, dass auf mich reagiert wird", erklärte sie.

Mariska unterstrich auch, wie wichtig es sei, zu verstehen, "wie Trauma im Körper lebt". Sie drückte ihre Dankbarkeit für diejenigen aus, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, und sagte: "Wir alle haben eine Geschichte. Wir tragen alle so viel in uns, das andere nicht sehen können." Am Ende ihrer Rede ermutigte sie alle, die mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen haben: "Es gibt Hoffnung." Abseits der Bühne ist Mariska glücklich mit Peter Hermann verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihre Mutter Jayne, geboren als Vera Jayne Palmer, war in den 1950er Jahren eine berühmte Schauspielerin und Playboy-Playmate. Sie starb 1967 im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Autounfall.

Anzeige Anzeige

MEGA / Jason Howard / Bauergriffin.com Mariska Hargitay am "Law and Order: Organized Crime"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Jayne Mansfield schaut in die Kamera, ca. 1955.

Anzeige Anzeige