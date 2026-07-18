Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Natascha Ochsenknecht
Natascha Ochsenknecht über die frühen Karrieren ihrer Söhne

Natascha Ochsenknecht über die frühen Karrieren ihrer Söhne

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich offen über die frühen Karrieren ihrer Söhne Jimi Blue (34) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) geäußert. Im Podcast "Feinstoff" von Guido Maria Kretschmer (61) blickte sie auf die Zeit zurück, als ihre beiden Söhne mit der Filmreihe "Die Wilden Kerle" schon als Kinder zu Stars wurden. Jimi Blue war damals gerade mal elf Jahre alt, Wilson Gonzalez zwei Jahre älter. "Heutzutage würde ich das nicht mehr machen", stellt sie klar. Den entscheidenden Unterschied zu heute sieht Natascha in der digitalen Welt. Früher seien Fotos von Premieren höchstens einmal pro Woche in einer gedruckten Zeitung erschienen. "Jetzt ist das im Netz, du kriegst es ja gar nicht mehr raus", so die Mutter dreier Kinder.

Damals habe sich die Situation noch gut handhaben lassen, erklärt sie im Gespräch mit Guido. Die Dreharbeiten zu jeweils einem Film pro Jahr fanden in den Sommerferien statt, am Set war stets eine Lehrkraft dabei. "Und dadurch waren die im Prinzip danach in der Schule besser als vorher, weil das ja eine kleine Gruppe war", erinnert sie sich. Außerdem seien sie und ihr damaliger Ehemann Uwe Ochsenknecht (70) nicht unvorbereitet in die Situation gegangen: "Es war ja nicht so, dass wir keine Ahnung von diesem ganzen Kram drumherum hatten, von der Filmwelt." Sie selbst war als Model tätig, Uwe bereits ein etablierter Schauspieler.

Die Familie Ochsenknecht ist seit Jahren nicht nur durch Film, Fernsehen und Reality-TV in der Öffentlichkeit präsent, sondern auch durch ihr sehr offenes Privatleben. Zuletzt sorgte ein Streit zwischen ihr und Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) für Aufmerksamkeit – dabei ging es unter anderem um die Frage, wer die Kaution für Jimi Blue übernommen hatte, nachdem er in Untersuchungshaft saß.

Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026
Imago
Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026
Wilson Gonzalez, Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der "Die Wilden Kerle"-Premiere 2003
AUGUSTIN,CHRISTIAN / ActionPress
Wilson Gonzalez, Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der "Die Wilden Kerle"-Premiere 2003
Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring
Getty Images
Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring
Findet ihr Nataschas Rückblick schlüssig: Damals okay, heute wegen Social Media lieber nicht mehr?
In diesem Artikel