Natascha Ochsenknecht über die frühen Karrieren ihrer Söhne

Natascha Ochsenknecht (61) hat sich offen über die frühen Karrieren ihrer Söhne Jimi Blue (34) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) geäußert. Im Podcast "Feinstoff" von Guido Maria Kretschmer (61) blickte sie auf die Zeit zurück, als ihre beiden Söhne mit der Filmreihe "Die Wilden Kerle" schon als Kinder zu Stars wurden. Jimi Blue war damals gerade mal elf Jahre alt, Wilson Gonzalez zwei Jahre älter. "Heutzutage würde ich das nicht mehr machen", stellt sie klar. Den entscheidenden Unterschied zu heute sieht Natascha in der digitalen Welt. Früher seien Fotos von Premieren höchstens einmal pro Woche in einer gedruckten Zeitung erschienen. "Jetzt ist das im Netz, du kriegst es ja gar nicht mehr raus", so die Mutter dreier Kinder.

Damals habe sich die Situation noch gut handhaben lassen, erklärt sie im Gespräch mit Guido. Die Dreharbeiten zu jeweils einem Film pro Jahr fanden in den Sommerferien statt, am Set war stets eine Lehrkraft dabei. "Und dadurch waren die im Prinzip danach in der Schule besser als vorher, weil das ja eine kleine Gruppe war", erinnert sie sich. Außerdem seien sie und ihr damaliger Ehemann Uwe Ochsenknecht (70) nicht unvorbereitet in die Situation gegangen: "Es war ja nicht so, dass wir keine Ahnung von diesem ganzen Kram drumherum hatten, von der Filmwelt." Sie selbst war als Model tätig, Uwe bereits ein etablierter Schauspieler.

Die Familie Ochsenknecht ist seit Jahren nicht nur durch Film, Fernsehen und Reality-TV in der Öffentlichkeit präsent, sondern auch durch ihr sehr offenes Privatleben. Zuletzt sorgte ein Streit zwischen ihr und Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) für Aufmerksamkeit – dabei ging es unter anderem um die Frage, wer die Kaution für Jimi Blue übernommen hatte, nachdem er in Untersuchungshaft saß.

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Imago Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026

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AUGUSTIN,CHRISTIAN / ActionPress Wilson Gonzalez, Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der "Die Wilden Kerle"-Premiere 2003

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring