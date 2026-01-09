Riesig: Bruno Mars kommt 2026 ins Berliner Olympiastadion

Bruno Mars (40) macht Berlin zum Epizentrum des Pop-Sommers: Am 26. Juni 2026 verwandelt der Sänger das Olympiastadion in eine XXL-Party – ein einziger Deutschlandtermin, eingebettet in seine neue "The Romantic Tour". Damit kehrt der gebürtige Hawaiianer erstmals seit fast zehn Jahren als Headliner auf große Welttour zurück und spielt zugleich seine erste globale Stadiontour. Wie er auf Instagram bekannt gibt, sind Band, Choreo, Funk-Grooves und jede Menge Hits wie "Uptown Funk", "Locked Out of Heaven" und "24K Magic" dabei. Unterstützung bekommt Bruno in Berlin von Anderson .Paak als DJ PEE .WEE sowie von Victoria Monét (36), die das Publikum vor dem Hauptact einheizen wird.

Die Dimensionen der Tour können sich sehen lassen: Fast 40 Konzerte in Nordamerika und Europa, darunter zwei Abende im Londoner Wembley Stadium sowie mehrere Shows in Los Angeles, Toronto und New Jersey. Dass Berlin in dieser Liga gelistet ist, unterstreicht den Stellenwert des deutschen Stopps. Zeitgleich läutet Bruno die neue Ära auch musikalisch ein: Am 9. Januar ist mit "I Just Might" die erste Single aus dem kommenden Album "The Romantic" erschienen, das für den 27. Februar 2026 angekündigt ist. Der Track gibt einen Vorgeschmack auf die Mischung aus straffer Live-Präzision und lockerer Show-Energie, für die der Star auf großen Bühnen gefeiert wird.

Ob das neue Album ein weiterer Erfolg wird? Anfang vergangenen Jahres enttäuschte Bruno überraschend viele seiner Fans mit dem Song "Fat Juicy & Wet". Gemeinsam mit der Rapperin Sexyy Red (27) sorgte der Superstar mit expliziten Textzeilen für Aufregung. "Das ist dein schlechtester Song aller Zeiten. Möchtest du, dass Kinder dieses Lied mitsingen?", schimpfte ein Nutzer unter einem Social-Media-Clip. Auch ein anderer Fan stimmte zu: "Bruno hat mich zum ersten Mal enttäuscht."

Getty Images Bruno Mars, 2021

Michael Loccisano/ Getty Images Bruno Mars bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Bruno Mars, Sänger