Seltener Auftritt: Victoria Swarovski zeigt Liebe zu Mark

Gemeinsame Auftritte sind bei ihnen die Ausnahme – umso mehr fiel das Erscheinen von Victoria Swarovski (32) und Mark Mateschitz (34) beim Formel-1-Wochenende auf. Rund um den Großen Preis von Österreich zeigten sich die Moderatorin und der Unternehmer gemeinsam im Fahrerlager am Red Bull Ring in Zeltweg-Spielberg. Wirkten die beiden bereits gut gelaunt und vertraut, als sie Seite an Seite über das Gelände liefen und miteinander lachten, war es vor allem eine liebevolle Geste, die ins Auge fiel: Mark legte seiner Victoria den Arm um die Schulter – ein seltener öffentlicher Zärtlichkeitsbeweis des Paares.

Victoria erschien dabei in einem kurzen türkisfarbenen Kleid, kombiniert mit Sonnenbrille und einer auffälligen grünen Tasche. Mark trug ein schlichtes weißes T-Shirt mit Jeans. Besonders ins Auge fiel ein Schmuckdetail der Let's Dance-Moderatorin: Am Hals trug sie zwei Namensketten – eine mit dem Namen "Mark" und eine mit dem Namen "Gustl", dem Namen ihres Dackels. Für Victoria, die Privates für gewöhnlich kaum nach außen trägt, war der Auftritt damit ein ungewöhnlich deutliches Liebesbekenntnis. Schon Anfang des Jahres hatte sie Mark auf Instagram als ihre "große Liebe" bezeichnet und ihm für seine Unterstützung während ihrer Teilnahme an der Rallye Dakar gedankt. "Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht", schrieb sie damals.

Ihre Beziehung machten Victoria und Mark 2023 öffentlich. Seitdem halten die beiden ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Victoria steht beruflich regelmäßig im Rampenlicht: Zuletzt führte sie gemeinsam mit Daniel Hartwich (47) durch die 19. Staffel von "Let's Dance" und präsentierte im Mai den Eurovision Song Contest in Wien. Mark ist als Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz einer der bekanntesten Erben Österreichs.

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Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Formel 1 in Spielberg

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Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

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RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski, Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren 2026