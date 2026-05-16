ESC: Victoria Swarovskis Verlobter feuert sie im Publikum an

Beim ESC-Finale in der Wiener Stadthalle steht Victoria Swarovski (32) als Moderatorin im Mittelpunkt – doch auch abseits der Bühne gibt es einiges zu beobachten. Im Publikum feuert Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (34) seine Verlobte lautstark an. Und das nicht erst beim großen Finale: Bereits am Vorabend war er gemeinsam mit Victorias Schwester Paulina Swarovski im Wiener Restaurant Plachutta am Hohen Markt gesichtet worden, wie oe24 berichtet. Beim Finale selbst sitzt Mark dann erneut neben Paulina – diesmal auch in Begleitung von Victorias Mutter Alexandra.

Zuvor musste Victoria für ihre Moderation der Halbfinals einiges an Kritik einstecken. Beim ersten Halbfinale wurde sie am Halleneingang sogar kurz von Sicherheitsmitarbeitern gestoppt und zunächst nicht hineingelassen. Und auch online wurde ihr Auftritt heiß diskutiert: Einige Zuschauer fanden sie "emotionslos", andere bezeichneten das Moderations-Duo mit Michael Ostrowski als "nervig". Doch davon ließ sich Victoria nicht aus der Ruhe bringen. Auf einer Pressekonferenz am nächsten Tag sagte sie laut TV Movie: "Ich habe das gar nicht gesehen." Kritik gehöre für sie zum TV-Alltag, betonte sie: "Es wird immer jemanden geben, der jammert."

Während die Sängerin und Moderatorin auf der Bühne einen der wichtigsten Abende ihrer Karriere bestreitet, brodelt es offenbar auch im Privatleben des Paares. Laut Insidern planen Victoria und Mark nach dem ESC-Trubel ihre standesamtliche Hochzeit. Die Einladungen sollen bereits an engste Freunde und Verwandte verschickt worden sein. Wo die Trauung stattfinden soll, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis.

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Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz beim großen Preis von Österreich im Juni 2025

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Getty Images Michael Ostrowski und Victoria Swarovski bei der ESC-2026-Generalprobe in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Victoria Swarovski beim zweiten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle