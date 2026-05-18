Nach ESC: Victoria Swarovski braucht "definitiv etwas Ruhe"

Kaum ist das große ESC-Finale in Wien vorbei, meldete sich Victoria Swarovski (32) mit einem persönlichen Fazit auf Instagram zu Wort. Die Moderatorin, die gemeinsam mit Michael Ostrowski durch den Abend geführt hatte, teilte mehrere Bilder nach dem Event und zog ein emotionales Resümee. "Wir haben einen Gewinner! Herzlichen Glückwunsch, Dara. Das hast du dir redlich verdient!", schrieb sie. Gleichzeitig ließ sie anklingen, dass die vergangenen Tage ihren Tribut gefordert haben: "Danke für diese absolut aufregende Reise! Ich könnte nicht glücklicher sein, aber ich brauche definitiv jetzt etwas Ruhe."

Ruhe hat Victoria offenbar auch nötig, denn beim Wettbewerb stand nicht nur die Musik im Mittelpunkt: Auch das Moderationsduo wurde in den sozialen Medien und in TV-Kolumnen genau beobachtet und teilweise kritisch kommentiert, weil es manchen Zuschauern zu präsent erschien. Eine echte Verschnaufpause bleibt für Victoria aber kaum: Bereits an diesem Freitag steht sie wieder für RTL vor der Kamera und moderiert das Halbfinale von Let's Dance. Eine Woche später folgt direkt das Finale der Tanzshow.

Auf Instagram sammelte Victorias Post nach dem Finale fast 20.000 Likes und zahlreiche positive Kommentare. Besonders rührend fiel die Reaktion von Victorias Mutter Alexandra aus, die unter dem Beitrag schrieb, sie sei "unglaublich glücklich und stolz". Victoria und Michael hätten "charmant, eloquent und professionell" moderiert, und ihr abschließendes Urteil ließ an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig: "Zwölf Punkte für meine Tochter!"

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Getty Images Victoria Swarovski moderiert beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Victoria Swarovski bei der sechsten Liveshow von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 17.04.2026