Victoria Swarovski trug beim ESC 4,5-Millionen-Euro-Schmuck

Beim ESC-Finale in Basel hat Victoria Swarovski (32) für einen der glamourösesten Auftritte des Abends gesorgt. Gemeinsam mit Michael Ostrowski führte die Moderatorin durch die Show und präsentierte dabei gleich drei verschiedene Luxus-Looks. Das Highlight war ihr Schmuck von Chopard, der laut Berichten einen Wert von rund 4,5 Millionen Euro haben soll. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten des ESC werden laut RTL auf 10 bis 20 Millionen Euro geschätzt – Victorias Schmuck allein könnte damit teurer gewesen sein als die Bühne, auf der sie stand.

Den Abend begann die Moderatorin in einem smaragdgrünen, figurbetonten Glitzerkleid des Designers Valdrin Sahiti, das mit auffälligen Cut-Outs am Ausschnitt punktete und mit Opal-Ohrringen sowie weiteren Einzelstücken von Chopard kombiniert wurde. Ihr zweiter Look fiel eleganter aus: ein eng anliegendes Kleid in pastelligem Flieder, dazu glatt geföhnte Haare und Edelstein-Ohrclips. Zur Punktevergabe erschien sie schließlich von Kopf bis Fuß in funkelndem Silber. Dass die Outfitwechsel kein Spaziergang waren, verriet Victoria vorab im Interview mit Bild: Bei einem der Wechsel blieben ihr hinter der Bühne gerade einmal 59 Sekunden. Ihr erklärtes Ziel dabei: "Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd."

Dass Victoria auf Glamour und Luxus setzt, ist kein Zufall – sie entstammt der berühmten Swarovski-Familie, die seit Generationen für Kristall und Glanz steht. Der ESC 2026 war bereits ihr nächster großer Auftritt als Moderatorin, nachdem sie zuletzt in den Halbfinals mit auffälligen Roben auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Abend selbst endete mit einem klaren Sieger: Bulgarien gewann den 70. Eurovision Song Contest und setzte sich dabei gegen 24 weitere Nationen durch.

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Getty Images Michael Ostrowski und Victoria Swarovski bei der ESC-2026-Generalprobe in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das ESC‑Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bei der ESC-2026-Abstimmung in der Wiener Stadthalle