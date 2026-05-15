Während Probe für ESC: Victoria Swarovski platzt der Kragen

Bei der Finalprobe für den Eurovision Song Contest in Wien lagen die Nerven blank. Moderatorin Victoria Swarovski (32) verlor kurzzeitig die Fassung, als ihr ein Mitarbeiter der Regie mitten in eine laufende Moderation hineinfunkte. Über ihr offenes Mikrofon richtete sie daraufhin laut oe24.at eine unmissverständliche Ansage ans Regiepult: "Was? Ihr dürft mir nicht reinreden während der Moderation!" Laut Augenzeugen in der Halle war ihr der enorme Druck in diesem Moment deutlich anzumerken. Der Ausraster kam nicht aus dem Nichts – zuvor hatte die Technik bereits mehrfach versagt und das gesamte Eröffnungsspektakel in Mitleidenschaft gezogen.

Schon beim Fahnenlauf der 25 Finalisten häuften sich die Pannen. Als die finnische Delegation die Bühne betrat, leuchtete auf dem LED-Boden fälschlicherweise der Schriftzug "Poland" auf. Kurz darauf fehlte beim Einlauf der österreichischen Delegation der heimische Beitragskünstler Cosmó auf der Bühne völlig. Als die Parade wiederholt wurde und Cosmó mit der Fahne einlief, wurde ihm mitten im Lauf das Licht abgedreht. Die Regie musste die Probe stoppen und das gesamte Opening von vorne beginnen. Auch bei den Moderationen zwischen den Acts sorgte die stockende Bühnentechnik für Stress: Victoria und ihr Co-Moderator Michael Ostrowski mussten dabei auf vorbereitete Notfallmoderationen über die teilnehmenden Länder zurückgreifen – so auch auf einen Text über Albanien, als sie die Regie-Intervention aus dem Konzept brachte.

Am Samstagabend wird die Sängerin und Unternehmerin gemeinsam mit Michael das ESC-Finale vor einem Millionenpublikum moderieren. Für Victoria ist es nicht die erste große Bühne: Die 32-Jährige ist seit Jahren als Entertainerin aktiv und war bereits Moderatorin von Let's Dance im deutschen Fernsehen. Während der laufenden ESC-Woche sah sie sich immer wieder mit Kritik aus dem Netz konfrontiert – sowohl ihre Outfits als auch ihre Moderationsleistung wurden in den sozialen Medien kommentiert.

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Getty Images Victoria Swarovski bei der zweiten Generalprobe des ESC-Halbfinales 1 in der Wiener Stadthalle, Mai 2026

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Victoria Swarovski bei der sechsten Liveshow von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 17.04.2026