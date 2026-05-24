"Let's Dance"-Fans fordern Laura Wontorra statt Victoria

Victoria Swarovski (32) ist zurück bei Let's Dance – doch die Freude bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern hielt sich in Grenzen. Die Sängerin und Moderatorin hatte die vergangene Ausgabe der Tanzshow verpasst, weil sie in Österreich den Eurovision Song Contest präsentierte. In ihrer Abwesenheit übernahm Laura Wontorra (37) das Viertelfinale und moderierte gemeinsam mit Daniel Hartwich (47). Die Sportmoderatorin hinterließ dabei offenbar einen bleibenden Eindruck beim Publikum – und genau das wird Victoria nun zum Verhängnis. Seitdem ihr Comeback bekannt wurde, häuften sich kritische Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Beim Wiedersehen gab sich Victoria noch unbekümmert: "Daniel, deine Lieblingsmoderatorin ist wieder da", begrüßte sie ihr Comeback. Ihr Co-Moderator Daniel versicherte ihr: "Wir haben dich vermisst." Viele Fans sahen das allerdings anders. "Das Elend ist zurück" und "Oh nein, die Swarovski ist wieder da", schrieben User auf X. Andere zeigten sich offen enttäuscht: "Ich habe insgeheim gehofft, dass Laura heute wieder moderiert" oder "Die Show läuft seit zwei Minuten und ich weine jetzt schon Laura hinterher", war dort zu lesen. Auch Forderungen wie "Ich will Laura zurück", "Laura war so viel besser" und "RTL, kann nicht Laura wieder kommen?" machten die Runde.

Laura ist sonst vor allem für Sportübertragungen bekannt und steht zudem für Shows wie Ninja Warrior Germany, Grill den Henssler oder DSDS vor der Kamera. Victoria hingegen moderiert "Let's Dance" bereits seit acht Jahren an der Seite von Daniel und führt auch in der inzwischen 19. Staffel wieder gemeinsam mit ihm durch die Show. Das Finale der aktuellen Staffel rückt derweil immer näher: Um den Sieg kämpfen Rapper Milano (27) mit Marta Arndt (36), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35) sowie Sportler Joel Mattli (32) mit Malika Dzumaev (35).

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RTL / Stefan Gregorowius, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Laura Wontorra und Victoria Swarovski

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Laura Wontorra bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, 11. "Let's Dance"-Show