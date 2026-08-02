Hochzeit? Victoria Swarovski trägt einen verdächtigen Ring

Auf dem Ringfinger ihrer rechten Hand trägt Victoria Swarovski (32) neuerdings ein auffälliges Schmuckstück: einen mit Brillanten besetzten Ring mit dem Schriftzug "forever" – also für immer. Laut dem österreichischen Portal oe24 soll die Moderatorin und Sängerin den Ring bereits seit April besitzen. Damals feierte sie mit ihrem Partner Mark Mateschitz (34) ihr dreijähriges Beziehungsjubiläum. Das funkelnde Stück sorgt nun für Spekulationen: Könnte dahinter eine heimliche Hochzeit stecken?

Dass Victoria den Ring ganz bewusst in Szene setzt, fiel bereits mehrfach auf. Beim Formel-1-Rennen in Spielberg fuhr sie sich mehrmals auffällig mit der Hand durch die Haare. Auf neuen Werbefotos ihrer Modemarke Orimei Fashion rückt das Schmuckstück ebenfalls deutlich in den Vordergrund. Liebesbotschaften ziehen sich ohnehin schon länger durch den Alltag des Paares: Victoria besitzt eine Halskette mit dem Namenszug Mark, und der gemeinsame Privatjet trägt das Kürzel LVM – für Lovebird Victoria Mark. Sogar der Hund des Paares, Gustl, trägt eine glitzernde Kette mit seinem Namen.

Ob hinter dem Ring auch eine Heiratsurkunde steckt, ist bislang offen. Die Gerüchte um eine mögliche heimliche Hochzeit sind jedoch nicht neu. Bereits rund um Victorias Auftritt als Moderatorin beim Eurovision Song Contest kursierten ähnliche Spekulationen. Auch ihre erste Ehe mit dem Unternehmer Werner Mürz hielt sie zunächst komplett aus der Öffentlichkeit heraus – die Nachricht davon teilte sie erst geraume Zeit nach der Trauung mit.

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Getty Images Victoria Swarovski moderiert beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Mark Dietrich Mateschitz und Victoria Swarovski beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg, 28. Juni 2026

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Imago Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Formel 1 in Spielberg