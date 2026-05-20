So ungleich sind wohl die ESC-Gagen des Moderations-Duos

Beim Eurovision Song Contest in Wien standen Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski gemeinsam auf der Bühne – und das über drei Abende hinweg. Sie sangen, moderierten und tanzten vor einem Millionenpublikum. Nun sickern aus dem Umfeld der Produktion Informationen durch, die zeigen: Die Bezahlung der beiden Moderatoren fiel dabei sehr unterschiedlich aus. Demnach soll Victoria für ihren Einsatz eine Gage von bis zu 120.000 Euro erhalten haben. Ihr Kollege Michael kommt dagegen nach Schätzungen lediglich auf rund 80.000 bis 100.000 Euro. Das berichtet unter anderem oe24.

Der ORF äußert sich offiziell nicht zu den Gagen, und auch vertraglich soll Stillschweigen vereinbart worden sein. Dennoch kursieren die Zahlen aus dem Produktionsumfeld. Fest steht zudem, dass die Arbeit der beiden sich nicht allein auf die drei Finalshows beschränkte. Dazu kamen Probendurchläufe, das Erlernen von Texten, das Einstudieren von Performances sowie Liedaufnahmen und ein Foto- und Interviewmarathon – alles in allem ein Einsatz über mehrere Wochen.

Was Victorias Verdienst angeht, war die ESC-Gage für sie wohl kein einmaliger Sonderfall. Bereits als Moderatorin der Show Let's Dance, die sie seit 2018 gemeinsam mit Daniel Hartwich (47) präsentiert, soll sie inzwischen rund 300.000 Euro pro Staffel erhalten. Damit liegt sie nach Einschätzung deutscher Medien allerdings etwas unter dem, was Daniel kassiert. Gegenüber dem österreichischen Sendungsformat "Willkommen Österreich" betonte Victoria vor dem ESC, wie wichtig ihr finanzielle Eigenständigkeit sei – trotz der Vermögensverhältnisse ihrer Familie. Nach dem großen ESC-Finale in Wien ließ die Sängerin auf Instagram dann wissen, dass die intensive Zeit auch an ihr gezehrt habe und dass sie nun dringend Erholung brauche.

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das ESC‑Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Michael Ostrowski und Victoria Swarovski bei der ESC-2026-Generalprobe in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bei der ESC-2026-Abstimmung in der Wiener Stadthalle