Sorge um Bella Hadid: Krankheit belastet das Model erneut

Mit tränennassen Augen hat sich Bella Hadid (29) vergangenen Donnerstag auf Instagram an ihre Fans gewandt und dabei offen über ihre chronische Erkrankung gesprochen. Das US-amerikanische Supermodel leidet seit dem Jahr 2012 an Lyme-Borreliose, einer durch Zecken übertragbaren bakteriellen Krankheit. In einer Story machte Bella deutlich, dass sie sich aktuell in einem besonders schweren Krankheitsschub befindet, aus dem sie einfach nicht herausfindet. Die Beschwerden beeinträchtigen den Alltag des Models massiv. Bella beschrieb, wie selbst kleinste Alltagssituationen für sie zur Herausforderung werden: Schon der Weg in die Küche bringe sie außer Atem. "Duschen zu gehen, ohne ohnmächtig zu werden, ist eine echte Leistung", erklärte sie in ihrer Story.

Trotz elf Stunden Schlaf und konsequent befolgter ärztlicher Empfehlungen bessere sich ihr Zustand nicht. "Ich wünschte, es wäre nicht so einschüchternd und schwierig, die Schmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, Angstzustände und Konzentrationsschwierigkeiten zu erklären, die mit chronischen Krankheiten einhergehen", sagte sie. Im Anschluss an ihre Worte entschuldigte sie sich bei ihren Fans – sie wolle niemandem Sorgen bereiten, sondern lediglich einen ehrlichen Einblick in ihre Erkrankung geben. Trotz allem blieb Bella hoffnungsvoll: "Jeder Tag ist ein neuer Tag und ich hoffe, dass morgen, so Gott will, ein besserer Tag wird."

Die Lyme-Borreliose begleitet das Model bereits seit ihrer Jugend. Ihre Mutter Yolanda (62) machte die Diagnose ihrer Tochter etwa ein Jahr nach dem Bekanntwerden öffentlich. Eine der gravierendsten Folgen der Erkrankung war für Bella die Aufgabe einer ihrer größten Leidenschaften: das Reiten. Im Laufe der Zeit entwickelte das Model zudem schwere Depressionen und Angstzustände. Um andere Menschen für die Krankheit zu sensibilisieren, begann Bella 2023, ihren Leidensweg auf Instagram zu dokumentieren. "Das ist für mich seit 15 Jahren ein ständiges Auf und Ab", fasste sie es jetzt zusammen.

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Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

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Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

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Instagram / yolanda.hadid Yolanda und ihre Model-Tochter Bella Hadid, September 2025