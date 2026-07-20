Insider stellt klar: Bella Hadid hat keinen neuen Partner

Für alle, die gehofft hatten, Bella Hadid (29) habe wieder einen neuen Mann an ihrer Seite: Es bleibt vorerst bei der Hoffnung. Das Topmodel ist Single – und der mysteriöse Cowboy, mit dem sie zuletzt in Colorado gesehen wurde, ist lediglich ein guter Freund. Laut TMZ handelt es sich um Nathan Lacy, der kein potenzieller Partner, sondern schlicht ein Bestandteil von Bellas engstem Freundeskreis ist. Die Gruppe verbringt gemeinsam eine Auszeit in Colorado, wo das Model nach eigenen Angaben die Zeit mit Menschen genießt, die ihr nahestehen.

Ein Insider machte gegenüber TMZ klar, dass Nathan der Bruder von Bellas Freundin Rachael Lacy ist – einer Künstlerin, mit der sie auch die Leidenschaft für Pferde teilt. Berichte, die Nathan als Bellas neuen Partner bezeichneten, seien demnach falsch. Die beiden wurden zwar zusammen fotografiert, doch von einer Romanze könne keine Rede sein.

Fans hatten schnell vermutet, dass zwischen Bella und Nathan mehr laufen könnte, weil der Cowboy scheinbar genau in ihr Beuteschema passte: Auch ihr vorheriger Partner Adan Banuelos entstammte der Westernwelt. Der Reitprofi und Bella wurden rund um Oktober 2023 erstmals als Paar wahrgenommen, nachdem sie gemeinsam in Texas gesichtet worden waren. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass ihre Beziehung zu Ende sein soll, doch im Mai wurden die beiden wieder Seite an Seite gesichtet.

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Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

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Getty Images Bella Hadid bei der Chopard Miracle Gala während der 79. Filmfestspiele von Cannes in Le Cannet

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ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024