Doch keine Trennung? Bella Hadid mit Adan Banuelos gesichtet

Sind Bella Hadid (29) und Adan Banuelos doch noch zusammen? Das Model und der Profireiter wurden kürzlich in Texas gemeinsam gesichtet – und zwar bei einer Celebrity-Cutting-Show auf der Ranch von Regisseur Taylor Sheridan. Ein von TMZ veröffentlichtes Foto zeigt die beiden sitzend nebeneinander, beide mit Cowboy-Hüten auf dem Kopf und sichtlich entspannt. Augenzeugen vor Ort beschrieben das Paar gegenüber dem Newsportal als "vertraut und eingespielt" – kein Bild einer Trennung.

Quellen, die dem Medium zufolge mit der Situation vertraut sind, betonen, dass Bella und Adan nie wirklich auseinandergegangen seien. Die Beziehung habe lediglich die üblichen Höhen und Tiefen erlebt, die in keiner Weise zu einer echten Trennung geführt hätten. Bereits seit Oktober 2023, als die beiden erstmals gemeinsam in Texas gesichtet wurden, soll Bella Adan regelmäßig bei seinen Events unterstützt haben.

Vor drei Monaten klang bei Us Weekly aber noch alles nach Aus! Ein Insider sagte damals laut Us Weekly: "Beide hatten volle Terminpläne und eine Fernbeziehung". Angeblich wurde genau das zum Problem. Dazu soll es auch Streit um die Zukunftspläne gegeben haben. "Adan wollte unbedingt, dass sie mit ihm in Texas lebte, aber Bella war bereit, wieder ihre Flügel auszubreiten und mehr Arbeit in Los Angeles und New York anzunehmen", hieß es.

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Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

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ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024