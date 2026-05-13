Bella Hadid zeigt schmale Taille trotz schwerer Krankheit

Bella Hadid (29) hat ihren Fans jetzt einen seltenen Einblick in ihren Alltag gewährt – und dabei für Aufsehen gesorgt. In einem mehrteiligen Bilderkarussell auf Instagram zeigte das Model nicht nur Aufnahmen von einem Mode-Shooting, bei dem sie eine kurze Militärjacke trug und mit einem rauchigen Augen-Make-up und honigblondem Haar zu sehen war, sondern auch eine Aufnahme von sich selbst auf einem Pilates-Reformer im Fitnessstudio. Angesichts ihrer jüngsten gesundheitlichen Probleme kommt der Einblick in ihr hartes Training überraschend: Im vergangenen September musste Bella wegen ihrer chronischen neurologischen Borreliose ins Krankenhaus. Nun scheint die 29-Jährige dabei zu sein, ihre Kräfte wieder zurückzugewinnen.

Neben den Workout- und Shooting-Impressionen teilte Bella auch Aufnahmen vom Set eines Kampagnendrehs für ihr alkoholfreies Duftunternehmen Ôrəbella. Von einem der dort getragenen Looks zeigte sie sich begeistert: "Dieses Kleid hat mir so einiges gegeben", schrieb sie über ein gelbes Seidenkleid von Chloé (31). In den Kommentaren meldete sich auch ihre Cousine Alana Hadid zu Wort: "Ich kann gar nicht aufhören, die welligen Haare anzuschauen – die sind so schön." Im Oktober soll zudem ein visuelles Memoir mit dem Titel "Bella Hadid: Between Us" erscheinen, das unveröffentlichte Fotos, handgeschriebene Notizen und Textnachrichten aus ihrem Leben enthalten soll.

Bella hatte im Jahr 2012 bzw. 2013 gemeinsam mit ihrer Mutter Yolanda Hadid (62) und ihrem jüngeren Bruder Anwar Hadid (26) die durch Zecken übertragene Krankheit Borreliose entwickelt. Anlässlich ihres Krankenhausaufenthalts im vergangenen September wandte sich Yolanda mit bewegenden Worten öffentlich an ihre Tochter: "Du bist unermüdlich und mutig. Du hast nicht wirklich gelebt – du hast gelernt, in einem gefangenen Geist zu existieren. Ich bin so stolz auf dich, meine Kriegerin", schrieb die 62-Jährige damals auf Instagram.

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Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

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Instagram / bellahadid Model Bella Hadid, Mai 2026

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Instagram / bellahadid Bella Hadid, Mai 2026