Comeback: Bella Hadid verzaubert auf Pariser Fashion Week

Bella Hadid (29) sorgte bei der Saint Laurent Show während der Paris Fashion Week am Dienstag für einen beeindruckenden Runway-Moment. Die 29-Jährige präsentierte sich in einem tief ausgeschnittenen roten Spitzen-Bodysuit, kombiniert mit einem transparenten, figurbetonten schwarzen Rock. Das Model komplettierte den Look mit braunen Strumpfhosen, spitzen Pumps und auffälligen goldfarbenen Ohrringen. Für die Show entschied sich Bella für ein dramatisches violettes Augen-Make-up und trug ihr braunes Haar zu einem eleganten Dutt mit seitlichem Scheitel gestylt. Selbstbewusst setzte sie auf dem Laufsteg eine Pose nach der anderen und zog alle Blicke auf sich, wie Daily Mail berichtet.

Bella ist normalerweise ein fester Bestandteil der Fashion Weeks in Paris und Mailand, musste jedoch in letzter Zeit eine Pause einlegen. Der Grund dafür war ihre Behandlung der Lyme-Borreliose, mit der das Model seit 14 Jahren kämpft. In einem Interview mit der italienischen Vogue sprach sie nun darüber, wie sie lernen musste, auch mal Nein zu sagen. "Die Art, wie ich viele Jahre gearbeitet habe, war nicht nachhaltig", erklärte sie. Bella verriet außerdem, dass sie im vergangenen Jahr während ihrer Behandlung fast jeden Job absagen musste. "Ich war emotional, weil man sich austauschbar fühlt", gab sie zu. Inzwischen weiß sie, dass sie zu Jobs Nein sagen kann, die nicht mit Menschen sind, die sie liebt, denen sie vertraut und die sie respektiert.

Bellas Mutter Yolanda Hadid (62) hatte im September ein Foto ihrer Tochter im Krankenhaus auf Instagram geteilt und sie als "Kriegerin" bezeichnet. "Ich bewundere deinen Mut und deinen Willen, trotz gescheiterter Behandlungsprotokolle und unzähliger Rückschläge weiter für deine Gesundheit zu kämpfen", schrieb die ehemalige "Real Housewives"-Darstellerin damals. Wie Bella und ihr jüngerer Bruder Anwar (26) hatte auch Yolanda sich 2012 mit der durch Zecken übertragenen Krankheit infiziert. In ihrem Buch "Believe Me" beschrieb sie, wie sie 106 Ärzte aufsuchte und sich verschiedenen Behandlungen wie einer Stammzellentransplantation und Sauerstofftherapie unterzog.

Getty Images Bella Hadid bei der Saint Laurent Womenswear Show 2026

Instagram / yolanda.hadid Yolanda und ihre Model-Tochter Bella Hadid, September 2025

Getty Images Bella Hadid bei der Paris Fashion Week 2026

