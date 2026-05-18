Im Bikini: Bella Hadid hüpft von Luxusjacht ins kühle Nass

Bella Hadid (29) macht derzeit die französische Riviera unsicher – allerdings nicht auf dem roten Teppich, sondern auf dem Wasser. Das Model wurde beim Filmfestival in Cannes auf einer weißen Luxusjacht gesichtet, wo sie eine Auszeit vom glamourösen Festivaltrubel genoss. Statt eleganter Roben präsentierte sich die 29-Jährige auf Fotos der Daily Mail in einem knappen pinkfarbenen Bikini. Dabei zeigte sie ihre beeindruckende Figur, bevor sie kurzerhand ins kühle Mittelmeer sprang.

Während auf dem Laufsteg der Croisette die Filmwelt die Stars feiert, wählte Bella für ihren freien Tag also die entspannte Variante. Mit Meeresrauschen, Sonne und dem Ausblick auf die Côte d'Azur ließ das Model das mondäne Festivalgeschehen hinter sich und genoss die Zeit auf dem Wasser in vollen Zügen. Auf dem Deck der Jacht war sie damit deutlich entspannter unterwegs als auf dem Festivalparkett, das für aufwendige Looks und perfekte Posen bekannt ist.

Bella ist aktuell in einer besonders aktiven Phase ihrer Karriere. Zuletzt sorgte sie auf der Paris Fashion Week in einer "Saint Laurent"-Show für Aufsehen, wo sie auf dem Laufsteg in einem tief ausgeschnittenen roten Spitzen-Bodysuit und einem transparenten schwarzen Rock eine Pose nach der anderen zeigte. Zuvor hatte sie sich nach einer längeren gesundheitlichen Auszeit in der Modewelt zurückgemeldet. Das Model hatte öffentlich gemacht, dass sie an Lyme-Borreliose erkrankt war und jahrelang mit den Folgen der Krankheit zu kämpfen hatte.

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Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

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Getty Images Bella Hadid bei der Paris Fashion Week 2026

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Getty Images Bella Hadid bei der Saint Laurent Womenswear Show 2026