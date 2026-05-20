Yolanda & Bella Hadid feiern gemeinsames Red-Carpet-Comeback

Yolanda Hadid (62) und ihre Tochter Bella Hadid (29) haben am Montag gemeinsam die "Chopard Miracle Gala Evening" beim Filmfestival in Cannes besucht – und dabei einen seltenen Mutter-Tochter-Moment auf dem roten Teppich zelebriert. Laut People war es das erste Mal seit Jahren, dass die beiden Seite an Seite vor den Kameras posierten. Yolanda setzte dabei auf ein knallrotes, bodenlanges Hemdblusenkleid mit langen Ärmeln, Taschen und aufgestelltem Kragen. Dazu trug sie eine funkelnde Silberkette, passende Ohrringe, das Haar in einem strengen Dutt sowie dunklen Eyeliner und einen rosafarbenen Lippenstift. Bella wiederum glänzte buchstäblich: Sie erschien in einem goldenen Haute-Couture-Kleid von Elie Saab (61) aus der Herbst-Winter-Kollektion 2004, mit kleiner Schleppe, silbernen Verzierungen und passendem Silberschmuck.

Das Mutter-Tochter-Duo war zuletzt im Oktober 2022 gemeinsam auf einem roten Teppich zu sehen – damals beim "God's Love We Deliver 16th Annual Golden Heart Awards". Damals trug Yolanda ein beigefarbenes Rollkragen-Bodysuit mit passendem Mantel und goldenen Creolen, während Bella in einem goldenen Kleid aus der Michael Kors-Frühjahrskollektion 2023 erschien. Der nun aktuelle Auftritt in Cannes markiert also nach fast drei Jahren wieder einen gemeinsamen öffentlichen Moment der beiden.

Neben Bella hat Yolanda noch zwei weitere Kinder: die Models Gigi Hadid (31) und Anwar Hadid (26), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Mohamed Hadid (77) großgezogen hat. Bella kämpfte in der Vergangenheit mit ihrer Gesundheit – sie wurde bereits 2012 mit Lyme-Borreliose diagnostiziert. Ihre Mutter Yolanda hatte sich immer wieder öffentlich über die Erkrankung ihrer Tochter geäußert und beschrieb die Krankheit als "unsichtbare Behinderung". Bella sprach selbst ebenfalls offen über ihr Leiden und erhielt dabei stets die Unterstützung ihrer Familie.

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Getty Images Bei der Chopard Miracle Gala in Le Cannet: Yolanda Hadid und Bella Hadid

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Getty Images Bella Hadid bei der Chopard Miracle Gala während der 79. Filmfestspiele von Cannes in Le Cannet

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Getty Images Yolanda Hadid bei der Chopard Miracle Gala während der 79. Filmfestspiele von Cannes in Le Cannet