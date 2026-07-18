Ein ungleiches Paar: Bella Hadid und ihr neuer Cowboy

Bella Hadid (29) scheint ihren Liebeskummer hinter sich zu lassen. Nachdem das Topmodel seine Beziehung zu Reitprofi Adan Banuelos nach rund zwei Jahren Anfang des Jahres still und ohne öffentliches Statement beendet hatte, soll es laut Daily Mail nun einen neuen Mann in ihrem Leben geben. Die 29-Jährige wurde bereits im Februar beim Spaziergang durch Mailand mit einem unbekannten Mann mit Schnurrbart und Cowboyhut gesichtet. Jetzt hat das Blatt die Identität des Mannes enthüllt: Es handelt sich um Nathan Lacy, einen 38-jährigen Projektmanager aus Crested Butte, einer kleinen Skistadt in den Rocky Mountains von Colorado.

Besonders überraschend ist der Hintergrund des neuen Mannes an Bellas Seite. Laut eines Insiders soll Lacys Familie in seiner Heimatstadt als sehr katholisch, sehr konservativ und republikanisch bekannt sein - und damit politisch das genaue Gegenteil von Bella darstellen, die sich stets offen für linke Positionen ausgesprochen hat. Lacy ist laut Daily Mail seit 2009 als Republikaner registriert. Er stammt aus einer angesehenen lokalen Familie, die in Crested Butte seit fünf Generationen ansässig ist und dort ein Bauunternehmen betreibt. Unlängst soll Bella die Stadt besucht haben und posierte dabei für ein Foto mit dem Personal des französischen Restaurants "Soupçon", das anschließend auf Instagram geteilt wurde. Zwischen ihr und Lacy soll es jedoch noch keine ernste Beziehung geben. "Sie hat jemanden, mit dem sie Zeit verbringt, aber er ist einfach jemand, den sie gerade kennenlernt", zitiert Daily Mail einen Insider.

Bella selbst hat in der Vergangenheit immer wieder klar politisch Stellung bezogen. Sie unterstützte Joe Biden (83) bei der Wahl 2020, setzt sich öffentlich für LGBTQ+-Rechte ein und ist aufgrund ihrer palästinensischen Wurzeln eine lautstarke Kritikerin der israelischen Regierung. Ihr Vater Mohamed Hadid (77) stammt aus Palästina. Die Trennung von Adan hatte sie sichtlich mitgenommen, zudem sie auch erkrankt ist. "Die Sache mit Adan hat ihr viel abverlangt. Sie hat ihn wirklich geliebt, er hat sie geliebt, es hat nicht funktioniert", sagte ein Insider gegenüber Daily Mail. Bella soll sogar gesagt haben, mindestens ein Jahr lang keine neue Beziehung eingehen zu wollen. Lacy gilt in seiner Heimat derweil als lokaler Herzensbrecher.

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Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

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Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

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Getty Images Mohamed Hadid im November 2014