Noch ein Cowboy: Ist Bella Hadid schon wieder vergeben?

Bella Hadid (29) sorgt in Mailand für Wirbel: Die 29-jährige Laufstegschönheit wurde während der Fashion Week abends in der City gesichtet – an ihrer Seite ein unbekannter Mann mit Cowboyhut. In schwarzer Lederjacke, dunkler Jeans und großen Sonnenbrillen bahnt sich das Model ihren Weg durch die Menge aus Fans und Fotografen. Der geheimnisvolle Begleiter bleibt dicht neben ihr, hält sich aber zurück. Öffentliche Zärtlichkeiten gibt es keine, der Abstand bleibt respektvoll. Laut Daily Mail ist bislang unklar, wer der Cowboy an Bellas Seite ist und in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen.

Der Auftritt kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Bella und ihr langjähriger On-off-Freund Adan Banuelos sich nach rund zwei gemeinsamen Jahren getrennt haben sollen. Parallel dazu machten in den USA Berichte über einen unschönen Zwischenfall in Texas die Runde: Wie TMZ meldete, geriet das Model bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe der Bar Gator's Cantina in Weatherford ins Visier der Polizei, als Adan plötzlich auf dem Parkplatz auftauchte. Die Deputys nahmen den Profireiter wegen des Verdachts auf öffentliche Trunkenheit fest, nachdem sie bei ihm alkoholtypische Auffälligkeiten registriert hatten. Der Pferdetrainer soll den Beamten erklärt haben, er sei aus Sorge um Bella hinterhergefahren. Sein Truck lief noch, in dem Fahrzeug wartete ein Hund, den er als das Tier des Models bezeichnete.

Während Adan nach Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß kam, lenkt Bella ihren Fokus inzwischen offenbar zurück auf Mode, Auftritte und ihr Leben zwischen Laufsteg und Landleben. Die Beziehung zu dem erfolgreichen Horseman, mit dem sie ihre Liebe zu Pferden und dem Country-Lifestyle teilte, galt in der Vergangenheit als sehr ernst. In Interviews hatte die gebürtige Kalifornierin immer wieder betont, wie sehr sie der Umzug nach Texas erdet und ihr hilft, auf ihre Gesundheit mit chronischer Lyme-Borreliose zu achten. Inzwischen taucht sie erneut bei großen Events auf, verbringt Zeit mit engen Freunden und bleibt auf Social Media aktiv, wo sie zuletzt auch die Karriereerfolge von Adan und dessen Pferd Canelo würdigte – persönliche Einblicke, die viele Follower aufmerksam verfolgen.

Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos 2025