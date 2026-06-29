"Unmöglich": Gigi Birofio scherzt über Marc-Robins Glow-up

Realitystar Luigi Birofio (27), besser bekannt als Gigi, hat sich für eine Haartransplantation in Istanbul entschieden – und dabei überraschend offenherzig über eigene Unsicherheiten gesprochen. Doch nicht nur seine eigene Behandlung machte in der Instagram-Story von ihm die Runde. Gigi nutzte den Moment auch, um seinem Kollegen Marc-Robin Wenz eine humorvolle Hommage zu widmen: Er filmte zunächst ein älteres Foto von Marc-Robin, auf dem dessen lichtes Haar und ein kreisrunder Haarausfall deutlich zu erkennen waren. Dann schwenkte die Kamera auf Marc-Robin – und der Unterschied war kaum zu übersehen. Volle, gesunde Haare statt des früheren Haarausfalls. "Ein Hoch auf die Chirurgie. Marc-Robin, du hast das Unmögliche möglich gemacht", scherzte Gigi in seiner Story.

Marc-Robin selbst reagierte auf den Witz mit einem breiten Lächeln und zeigte seinem Freund den Mittelfinger. Der TV-Casanova hat sich neben seinem Oberhaar auch seinen Bart auffüllen lassen. "Und wenn ich schon hier bin, lasse ich mir auch den Bart noch mal bisschen befüllen", berichtete er im Oktober 2024 aus der Klinik. Seit seinem Reality-Debüt veränderte sich zudem sein Lächeln. Mithilfe eines Eingriffs erstrahlen seine Beißerchen nun in einem nahezu reinen Weiß.

Doch nicht nur Haare und Zähne standen bei Marc-Robin zuletzt im Fokus. Vor rund einem Jahr ging es bei ihm vor allem unter die Haut: Der Realitystar ließ sich gleich mehrfach tätowieren. Am Ende war fast sein ganzer Körper mit neuen Motiven bedeckt. Auf einer Party wurde er damals gefragt, wie das bei Frauen ankommt. "Ich glaube, es kommt tatsächlich ein bisschen besser bei Frauen an. Aber das ist ja Geschmackssache. Der eine mag's, der andere nicht", plauderte Marc-Robin gegenüber Promiflash aus.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Oktober 2024

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Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

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