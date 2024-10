Haare und Bart: Marc-Robin Wenz besucht erneut Beauty-Doc

Marc-Robin Wenz arbeitet in der Türkei mal wieder an seinem Äußeren. In seiner Instagram-Story nimmt er seine Follower mit zum Beauty-Doc. Aufgrund seiner lichten Behaarung am hinteren Oberkopf lässt er sich erneut behandeln – doch das ist nicht alles. "Und wenn ich schon hier bin, lasse ich mir auch den Bart noch mal bisschen befüllen", erzählt der Reality-TV-Star gut gelaunt. In einem weiteren Clip zeigt Marc-Robin, wie ihm Spritzen in den Kopf injiziert werden. "Habe so viel Betäubung in der Birne […]. Aber ich fühle mich einwandfrei. Also kein Scherz, könnte nicht besser sein", lautet die optimistische Unterschrift.

Auf seiner Reise wird der gelernte Schweißer von niemand anderem als seiner Ex-Freundin Michelle Kaminsky und deren neuem Partner Lukas begleitet. "Ich weiß, dass das jetzt für euch komisch wird, Leute, für mich ist das auch komisch. Ich fliege logischerweise mit Lukas und nicht so logischerweise mit Marc-Robin", verriet Michelle in ihrer Instagram-Story und erklärte den Hintergrund der Reise: "Marc-Robin hat in Istanbul eine Operation und wollte nicht allein fliegen, deswegen hat er uns gefragt."

Bis vor Kurzem war Marc-Robin bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Dort ging er auf Tuchfühlung mit Reality-Sternchen Asena Neuhoff. Im Laufe der Show vergnügten sich die beiden auch immer wieder im berühmt-berüchtigten Boom Boom Room. Nach den Dreharbeiten wurde aus Marc-Robin und Asena allerdings kein Paar.

Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Asena Neuhoff

