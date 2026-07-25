"Dieser Albtraum": Marc-Robin Wenz' Mama liegt im Sterben

Marc-Robin Wenz durchlebt gerade eine besonders schwere Zeit. Auf Instagram meldet sich der Realitystar nach längerer Pause bei seinen Followern zurück – seit rund einem Monat war es auf seinem Account still geworden. Nun teilt er erschütternde Neuigkeiten über den Gesundheitszustand seiner Mutter mit. "[Es] liegt daran, dass sich der Gesundheitszustand meiner Mum drastisch verschlechtert und sie den Kampf bald verloren hat", erzählt Marc-Robin.

Marc-Robin hatte bereits im vergangenen Dezember öffentlich gemacht, dass seine Mama Krebs im Endstadium hat. Nun, da sich die Situation anscheinend weiter verschlechtert hat, möchte der Social-Media-Star voll und ganz für seine Mutter da sein. "Sobald dieser Albtraum vorbei ist, wird hier bestimmt auch mehr kommen. Bis dahin bleibt es erst mal relativ still hier", gibt er seinen Followern auf Instagram zu verstehen.

Neben den traurigen Nachrichten über seine Mutter nimmt Marc-Robin auch noch zu einem anderen Thema Stellung. In der Liveshow "Nightfever" von Sam Dylan (35) sei zuletzt über ihn und seine Ex-Freundin Ina gesprochen worden. Dem Thema möchte die Ex on the Beach-Bekanntheit jedoch möglichst keine weitere Beachtung schenken. "Da saßen nur Loser, die sich Aufmerksamkeit auf meine Kosten erhofften", meint er und stellt klar: "Sollen die es erst mal schaffen, Thema zu sein, ohne über andere reden zu müssen, dann sind die vielleicht auch eine Reaktion von mir Wert."

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln