Realitystar Marc-Robin Wenz gesteht: Er ist oberflächlich

Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz nutzt wieder einmal Instagram, um ganz offen über sich und seine Ansichten zu sprechen. In einer aktuellen Fragerunde auf der Plattform wollte ein Follower wissen, ob Marc-Robin sich selbst als oberflächlich einschätzt. Der TV-Star zögerte nicht lange und antwortete überraschend direkt: "Ja, 100 % leider." Er räumte ein, dass ihm Optik wichtig sei, betonte aber zugleich, dass das allein nie genug sei und am Ende nichts zähle, wenn der Rest nicht passe.

In seiner Story wurde er tiefsinnig: Schönheit, Geld, all das sei vergänglich, erklärte er weiter. Vielmehr fragte er seine Follower, wie Beziehungen und Begegnungen aussähen, wenn niemand etwas sehen könnte oder wenn alle gleich wirkten. "Mir ist die Optik sehr wichtig, aber im Endeffekt ist sie nichts wert, wenn der Rest nicht passt. Aussehen, Geld, etc. ist alles vergänglich", schrieb Marc-Robin. Dann wurde er philosophisch: "Schön ist man, wenn man in einer Welt voller Blinder beeindrucken könnte. Denk mal drüber nach", hieß es. Seine Nachricht: Die Hülle kann blenden, der Kern entscheidet.

Bereits vor zwei Monaten hatte Marc-Robin seinen Followern neue Einblicke in sein Leben gegeben. Er hat offenbart, dass er derzeit keinen Kopf für die Liebe hat. Damals erklärte der Reality-TV-Star auf Instagram: "Ich kümmere mich erst mal um mich und meinen Seelenfrieden. Ich muss heilen. Und dann irgendwann. Bin aktuell weder bereit noch habe ich Lust." In dieser Zeit stellte der TV-Star klar, dass sein Fokus ganz auf ihm selbst und seinen Zukunftsplänen liegt. Vor allem das Jahr 2026 habe er dabei im Blick gehabt. Auch ein Auslandsaufenthalt und viele Reisen standen auf seiner Liste, wodurch für romantische Abenteuer kein Platz war.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025