"ZDF-Fernsehgarten": So wenig verdienen die Stars wirklich

Schlagerstars wie Howard Carpendale (80) und Maite Kelly (46) geben sich im ZDF-Fernsehgarten regelmäßig die Klinke in die Hand. Moderatorin Andrea Kiewel (61) empfängt die Künstler jeden Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg – und die Show gehört zu den meistgesehenen des Senders. Doch was verdienen die auftretenden Stars dabei eigentlich? Musiker Ikke Hüftgold (49) hat gegenüber t-online nun offen über die Bezahlung gesprochen – und dabei kein gutes Haar an der Praxis des Senders gelassen.

Laut Ikke erhielten er und viele Partyschlager-Acts für ihren Auftritt lediglich 750 Euro Aufwandsentschädigung – also keine eigentliche Gage, sondern nur einen pauschalen Auslagenersatz. "Dafür muss man mit seinem Team samstags schon auf eigene Kosten zur Probe anreisen und sonntags wieder zur Show. Wir reden also von zwei Tagen Arbeit", erklärte der Ballermann-Star. Das Fazit des Musikers fällt entsprechend deutlich aus: "Die meisten Künstler machen dabei ein fettes Minus. Und im Gegenzug bringen wir dem ZDF die höchste Einschaltquote des Jahres. Für mich eine Frechheit, die ihresgleichen sucht." Zwar gebe es laut Ikke auch Musiker, die "mehrere 1.000 Euro" für ihre Auftritte in der Show erhalten – Partyschlager-Acts würden vom Sender jedoch mit dem Verweis auf die Promotionwirkung abgespeist. Auch Sänger Markus Becker bestätigte gegenüber t-online, dass man den "Fernsehgarten" als "Promo-Plattform" betrachten müsse. "Fernsehauftritte allgemein bringen nicht viel Geld, da geht es eher um Aufwandsentschädigungen. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da mitspielen will oder nicht", so der Interpret von "Das rote Pferd".

Der "Fernsehgarten" gehört seit den Achtzigerjahren zum ZDF-Programm und ist damit eine der langlebigsten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen. Andrea Kiewel moderiert die Show bereits seit dem Jahr 2000 und ist damit seit mehr als 25 Jahren das Gesicht der Sendung. Vor ihr hatte Ilona Christen (†58) die Zuschauer durch die Open-Air-Show geführt.

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

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ActionPress Ikke Hüftgold im Januar 2020 in Köln

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 10.05.2026