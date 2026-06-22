Kiwi sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" mit Pool-Sprung für Wirbel

Mitten in einer Livesendung des ZDF-Fernsehgarten am Sonntag hat Moderatorin Andrea Kiewel (61) für einen unvergesslichen Moment gesorgt: Die 61-Jährige sprang spontan in den Pool auf dem Mainzer Lerchenberg – und das im weißen Kleid. "Das tut jetzt richtig gut", rief sie direkt aus dem Wasser. Zuvor hatte sie das Publikum noch auf ihre Seite gebracht, als sie am Poolrand das Team fragte, ob ein Ersatzkleid verfügbar sei und was mit ihren Haaren passieren würde. Die Zuschauer feuerten sie lautstark an – ein Fan rief: "Ab rein mit dir" – und Andrea ließ sich nicht lange bitten.

Was die Moderatorin dabei nicht bedacht hatte: Der Poolsprung war zwar grundsätzlich eingeplant, allerdings erst für das Ende der Sendung. Weil der "Fernsehgarten" live ausgestrahlt wird, herrschte hinter den Kulissen kurz Chaos. Schließlich wurde ihr das Mikrofon ins Wasser gereicht, und sie moderierte die Show kurzerhand aus dem Pool weiter. Im Netz sorgten die Szenen schnell für Diskussionen – besonders ihr weißes Oberteil wurde zum Thema. "Das Kleid ist durchsichtig", schrieb ein Nutzer. Ein anderer witzelte: "Hatte kurz gedacht, da treibt eine Leiche im Wasser." Kurz darauf tauchte Andrea mit Handtuch und Bademantel auf, bevor sie in einem trockenen Kleid zurück auf die Bühne kam. Zum Finale der Sendung sprang sie dann gemeinsam mit Schlagerstar Lorenz Büffel (47) noch einmal ins kühle Nass.

Für die "Fernsehgarten"-Fans ist es längst nichts Neues, dass Andrea für ihre Show alles gibt – inklusive durchnässter Outfits. Die Moderatorin steht seit 26 Jahren an der Spitze des ZDF-Kultformats und gehört für viele Zuschauer fest zum Sonntag dazu. Immer wieder sucht sie die Nähe zum Publikum, tanzte bereits zwischen den Reihen, scherzte mit den Gästen am Pool und holt auch ihre prominenten Musikgäste gerne aus der Komfortzone. Mit Partysänger Lorenz, mit dem sie jetzt Arm in Arm ins Wasser sprang, hat Kiwi schon unzählige Auftritte in der Show erlebt. Solche gemeinsamen Aktionen sorgen dafür, dass der "Fernsehgarten" für viele Zuschauer nicht nur eine Musiksendung, sondern auch ein Treffpunkt voller Sommerlaune und guter Geschichten bleibt.

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

Anzeige Anzeige

Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Lorenz Büffel beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 21.06.2026