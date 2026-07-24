Ghosting: Sarah-Jane Wollny bricht mit Person Kontakt ab

Sarah-Jane Wollny (27) hat die Konsequenzen gezogen: Die Reality-TV-Darstellerin und Tochter von Silvia Wollny (61) hat eine Bekanntschaft nun endgültig aus ihrem Leben gestrichen. Der Auslöser ist ein Vorfall rund um einen Festivalbesuch, über den sie ihre Fans jetzt auf Instagram informiert hat. Sie habe die besagte Person gefragt, ob sie sie zu dem Event begleiten wolle – die Antwort war zunächst ein Ja. Doch kurz bevor das Festival ansteht, meldet die Person sich einfach nicht mehr. Für Sarah-Jane ist das Ghosting dabei keine neue Erfahrung mit dieser Bekanntschaft.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Person sie auf diese Weise enttäuscht, wie die 27-Jährige in einem Video erklärt. Dennoch hatte sie ihr immer wieder eine Chance gegeben – weil sie grundsätzlich daran glaubt, dass Menschen aus Fehlern lernen können. "Ich sehe oft zuerst das Gute – selbst dann, wenn andere mir längst das Gegenteil gezeigt haben", so Sarah-Jane. Dieses Mal aber sei die Antwort endgültig. Sie zieht nun ihren Schlussstrich unter die Bekanntschaft und wird das Festival kurzerhand alleine besuchen. "Ich gehe trotzdem. Alleine. Nicht, weil niemand mit mir gehen wollte, sondern weil ich mir selbst nie wieder erlauben werde, mein Leben von der Entscheidung eines anderen abhängig zu machen", erklärt sie. Um wen genau es sich bei der Person handelt, verrät Sarah-Jane nicht.

Generell macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, was sie von Ghosting hält: "Ich werde nie verstehen, wie man jemanden einfach im Ungewissen lassen kann, obwohl eine ehrliche Nachricht nur wenige Sekunden kostet", schreibt sie. Für sie gehöre respektvoller Umgang dazu, den anderen nicht im Ungewissen zu lassen – und das Schweigen anderer sage letztlich mehr über diese aus als über sie selbst. "Ghosting sagt oft mehr über den anderen aus als über den Menschen, der auf eine Antwort wartet", so Sarah-Jane. Mit dieser Einstellung sucht sie die Schuld nicht länger bei sich. Stattdessen sieht sie im Loslassen eine Stärke: "Manchmal liegt die größte Stärke nicht darin, festzuhalten, sondern loszulassen und trotzdem weiterzugehen. Und genau das werde ich tun."

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025