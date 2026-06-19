Sarah-Jane Wollny erholt sich langsam von erster Lipödem-OP

Sarah-Jane Wollny (27) leidet an der Fettverteilungsstörung Lipödem. Die Krankheit ist chronisch und streckenweise sehr schmerzhaft, weshalb die Tochter von Silvia Wollny (61) sich entschied, sich operieren zu lassen. Die erste von vier OPs hat sie gut überstanden und gibt ihren Followern jetzt ein Update. Nach dem Eingriff durfte Sarah-Jane auch wieder nach Hause, wo sich jetzt ihre Familie um sie kümmert. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich von einem kleinen Spaziergang, der helfen soll, die Beweglichkeit zu erhalten: "Mein Ziel ist es, nach OPs immer zügig wieder mobil zu werden, weil das auch ein Signal für den Körper ist, dass es besser wird. Schmerzen würde ich sagen sieben von zehn... ist schon anders, sage ich ehrlich."

Der Spannungsschmerz und auch das offenbar notwendige Auslaufen der Lymphflüssigkeit sei unangenehm. Darüber hinaus berichtet Sarah-Jane, dass ihre Oberschenkel aufgrund der Schwellung fast doppelt so groß seien wie zuvor. Damit habe sie nicht gerechnet. "Es wurden jetzt nur die vorderen Oberschenkel gemacht, nächstes Mal sind dann die Seiten und die hinteren Oberschenkel dran. Oder die Seiten und innen, das weiß ich nicht genau [...]. Aber, dass es so heftig wird, habe ich nicht gedacht", erklärt sie. Auf eine Vollnarkose habe die 27-Jährige verzichtet, weshalb sie glaubt, dass sie jetzt schneller wieder mobil werden kann. Das Laufen tue ihr gut, denn die Flüssigkeit komme in Bewegung. Das sei zwar nicht schön, aber notwendig, damit ihre Beine schneller wieder schmaler werden.

Die Diagnose Lipödem erhielt Sarah-Jane bereits im April. Sie suchte nach einer Gewichtszunahme einen Arzt auf, aber dessen Befund erwischte sie auf kaltem Fuß. "Mit dieser Diagnose habe ich wirklich nicht gerechnet", gab sie im Netz zu. Sie habe eher mit einer Veranlagung und der Ermahnung, weniger Süßes zu essen, gerechnet. Für die OP entschied sich die Influencerin letztlich aber nicht aus ästhetischen, sondern aus medizinischen Gründen. "Bei mir ist es eine medizinische Indikation für die OP und keine Schönheits-OP", erklärte Sarah-Jane ihrer Community am Tag des Eingriffs. Ihr Wohlbefinden spielte aber auch eine Rolle, denn sie meint, in den Wochen vor der OP auf Instagram inaktiver gewesen zu sein, weil sie so unzufrieden mit sich sei.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, 2025

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