Wegen Krankheit: Darum zog sich Sarah-Jane Wollny zurück

Sarah-Jane Wollny (27) hat sich zuletzt auffällig rar gemacht – und ihre Fans fragten sich, was dahintersteckt. Jetzt meldet sich die Tochter von Silvia Wollny (61) auf Instagram mit einer offenen Erklärung zurück. Der Grund für ihren Rückzug ist ihr Lipödem, eine chronische Fettverteilungsstörung, die ihr vor allem in den Sommermonaten zu schaffen macht. "Die Sommermonate sind für mich die Hölle, ich fliege nicht in Urlaub, weil ich mich unwohl fühle, weil ich auch nicht weiß, was ich anziehen soll", erklärt sie in ihrer Story. Die Situation sei für sie insgesamt "sehr belastend".

Um das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen, hat sich die Reality-Bekanntheit für eine Liposuktion in mehreren Etappen entschieden. Die erste Operation – an den Vorderseiten der Oberschenkel – hat Sarah-Jane bereits hinter sich. Doch vor dem nächsten Eingriff, der die Oberschenkelinnenseiten betrifft, wächst ihre Angst. "Ich habe einfach Angst, dass ich daran mehr zu knabbern habe, als bei der ersten OP", gibt sie zu. Erschwerend komme hinzu, dass sie diesmal kaum Zeit zur Erholung habe und schon wenige Tage nach dem Eingriff wieder arbeiten müsse. Trotzdem steht sie hinter ihrer Entscheidung: "Mir war es wichtig, dass die Ursache behoben wird, damit ich mich in meiner Haut wieder wohlfühle." Gleichzeitig möchte sie nichts beschönigen und betont: "So eine OP ist kein Spaziergang für den Körper."

Für Sarah-Jane ist es nicht das erste Mal, dass sie sich wegen des Lipödems einer Operation unterzieht. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie sich einer Oberarmstraffung unterzogen – doch durch die Erkrankung bildete sich dort erneut überschüssige Haut. "Ich fühle mich einfach unwohl, schaut euch meine Arme an", sagt sie wehmütig dazu. Ihr Rückzug aus den sozialen Medien hatte also mehrere Gründe: Neben den körperlichen Belastungen fordert auch ihr Alltag als Altenpflegerin sie stark. Eine Umstellung an ihrer Arbeitsstelle hatte ihren Tagesablauf zuletzt grundlegend verändert und ihr kaum noch Zeit für regelmäßige Posts und Storys gelassen.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar