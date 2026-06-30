Insider macht Gerüchte über Justin Biebers Tour zunichte

Weltweit hofften Fans von Justin Bieber (32) in den vergangenen Tagen auf eine große Tour-Ankündigung des Sängers, nachdem auf seiner offiziellen Website plötzlich ein neuer Reiter für Konzerttermine aufgetaucht war. In Netzkommentaren und auf Fanaccounts überschlugen sich die Spekulationen, dass Justin nach seinen gefeierten Auftritten in diesem Jahr, unter anderem beim Coachella-Festival in Kalifornien, vor einer Rückkehr auf die große Live-Bühne stehen könnte. Doch wie das US-Portal TMZ nun unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, sei eine neue Tour aktuell nicht geplant. "Das alles war nur Gerede", zitiert die Seite einen Insider.

Laut den Insidern arbeitet der Musiker zwar weiter an seiner Karriere, bereitet aber keine Konzertreise rund um sein aktuelles Album "Swag" vor. Die Platte war im vergangenen Sommer erschienen und schaffte es in Deutschland bis auf Platz sechs der Charts, später folgte eine erweiterte Version namens "Swag II" mit zusätzlichen Songs. Trotz des Erfolgs und des frischen Materials soll Justin sich bewusst gegen einen vollgepackten Tourkalender entschieden haben. Laut TMZ habe der Star zwar nicht mit dem Performen aufgehört, möge aber nur ausgewählte Auftritte und wolle sich keiner Tour mit strengem, dicht getaktetem Zeitplan aussetzen.

Justin ist seit 2018 mit Model und Unternehmerin Hailey Bieber (29) verheiratet, die nach der Hochzeit seinen Nachnamen angenommen hat. 2024 wurden die beiden erstmals Eltern eines Sohnes, der den Namen Jack Blues Bieber trägt. Während Justin musikalisch mit Hits wie "Baby", "Beauty and a Beat" und neueren Songs weiterhin in den Charts vertreten ist, soll sein Alltag abseits der Bühne deutlich ruhiger und stärker auf sein persönliches Umfeld ausgerichtet sein.

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und Billie Eilish auf der Coachella-Bühne

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Instagram / lilbieber Justin Bieber mit Sohn Jack beim Angeln, April 2026