Hailey Bieber teilt süße Einblicke in Leben mit Baby Jack

Hailey Bieber (29) hat auf Instagram seltene neue Einblicke in das Leben mit ihrem Söhnchen Jack geteilt. In ihren Instagram Stories postete das Model am 27. April zunächst ein Selfie, auf dem sie sich mit dem 20 Monate alten Jack kuschelt. Das Gesicht des Kleinen hält sie dabei verdeckt – zu sehen ist nur sein dunkelblondes Haar. Ein zweites Foto zeigt Jack in einem Look, der stark an seinen Vater Justin Bieber (32) erinnert: Der Kleine trägt eine beige-braune Kappe und ein gestreiftes Hemd. Dazu sitzt er auf dem Boden und schaut auf seinen in weißer Kreide geschriebenen Namen.

Neben den süßen Familienfotos hatte Hailey zuletzt auch inhaltlich Einblicke in ihr Muttersein gegeben. Im Gespräch mit dem Interview Magazine sprach sie offen über ihre Ängste als Mutter: "Das ist wahrscheinlich das, worüber ich mir als Elternteil am meisten Sorgen mache. Die Welt, in der er aufwächst, ist sehr, sehr beängstigend, und wenn ich an die Zukunft denke, wirkt alles so düster. Aber ich muss einfach die Augen schließen und Vertrauen haben. Solange er zu Hause in einer wirklich liebevollen und schönen Umgebung aufwächst, ist das alles, was ich mir erhoffen kann", erklärte sie. Auf die Frage nach Nachwuchs antwortete sie, dass sie sich "definitiv" noch mehr Kinder wünsche, aber alles "eins nach dem anderen" angehe. "Manchmal will ich zwei. Manchmal will ich fünf", so Hailey.

Justin und Hailey haben Jack am 22. August 2024 auf der Welt begrüßt. Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Hailey, die neben ihrer Modelkarriere auch die Beauty-Marke Rhode gegründet hat, hatte zuletzt immer wieder herzliche Momente mit ihrem Mann geteilt – darunter zeigte sie sich auch als große Unterstützerin des Sängers bei seinen Auftritten beim Coachella-Festival. Erst kürzlich sorgte sie außerdem mit einem Tattoo auf ihrem Rücken für Aufmerksamkeit, das als Hommage an Justin gilt.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber und John Jack vor der Bühne 2026

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026