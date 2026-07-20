Vor WM-Finale qualmte Justin Bieber ganz entspannt

Kurz vor seinem großen Auftritt beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft machte sich Justin Bieber (32) offenbar keinerlei Gedanken um seine Stimme. Aufnahmen, die der Bild vorliegen, zeigen den Sänger beim Golfen in den Hamptons im US-Bundesstaat New York – mit einer dicken Zigarre im Mund. Entspannt schlenderte Justin in dunkelblauer Hose, weißem Kurzarmhemd und schwarzen Ledersneakern über den Golfplatz, die Zigarre dampfend im Mundwinkel. Dazu trug er kurz geschnittene, blondierte Haare und einen Dreitagebart.

Justin stand anschließend beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien im MetLife Stadium in New Jersey auf der Bühne. Die elfminütige Halbzeitshow wurde von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) zusammengestellt, der sie im Auftrag der FIFA gestaltete. Neben Justin waren auch Madonna (67), Shakira (49), Coldplay, Burna Boy, der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel und der New Yorker Kinderchor PS22 Chorus dabei. Gegenüber Bild äußerte sich der Sänger vor seinem Auftritt: "Die FIFA-Weltmeisterschaft bringt die Welt auf eine Weise zusammen, wie es sonst nichts kann. Ich bin dankbar, Teil dieser Halbzeitshow zu sein – und noch dankbarer, dass sie gleichzeitig dabei hilft, Kindern auf der ganzen Welt einen besseren Zugang zu Bildung zu ermöglichen."

Der WM-Auftritt ist ein weiterer Meilenstein in Justins Comeback. Mit seinem Album "Swag", das im Juli 2025 erschien und später als erweiterte Deluxe-Version mit 23 zusätzlichen Songs veröffentlicht wurde, meldete er sich eindrucksvoll zurück. Im Februar begeisterte er mit einem Akustikauftritt bei den Grammy Awards, im April folgten zwei Headliner-Shows beim Coachella-Festival. Beim WM-Finale zeigte sich Justin dann von seiner reduzierten Seite: Mit einer schlichten Gitarren-Performance hob er sich vom übrigen Halbzeitspektakel ab – und kam damit beim Publikum überwiegend gut an.

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Getty Images Auftritt von Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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Getty Images Chris Martin und Shakira mit Kindern, Halbzeitshow im WM-Finale 2026

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Getty Images Justin Bieber, Topps Final Halftime Show in East Rutherford, WM 2026