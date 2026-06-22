Zum Vatertag schwärmt Hailey Bieber von Justin als Papa

Zum Vatertag am 21. Juni hat Hailey Bieber (29) ihrem Mann Justin Bieber (32) eine süße Hommage gewidmet und dabei seltene Familienmomente mit der Öffentlichkeit geteilt. Via Instagram-Story veröffentlichte das Model mehrere Fotos, die Justin mit dem gemeinsamen Sohn Jack Blues zeigen. Besonders rührend: ein Schnappschuss, auf dem Vater und Sohn dicht beieinander über die Tasten eines Klaviers gebeugt sind. Dazu schrieb Hailey: "Habt ihr jemals zwei Köpfe gesehen, die sich so ähnlich sind?" – eine Anspielung auf die fast identischen Frisuren der beiden. Ein weiteres Bild zeigt Justin, wie er Jack beim Angeln auf dem Arm hält. Über dieses Foto schrieb die Unternehmerin schlicht: "Bester Daddy."

Zu den weiteren Bildern der Vatertags-Reihe gehörte ein Foto, auf dem Justin sein Kinn auf Jacks Schulter legt und ihn dabei im Arm hält. Ihren Tribut rundete Hailey mit einem Selfie ab, auf dem sie ihre Wange an Justins Gesicht schmiegt und schwärmte: "Baby Daddy ist sehr gut aussehend." Seit Jack im August 2024 zur Welt kam, teilt das Paar regelmäßig Bilder seines Sohnes – zeigt dabei aber stets bewusst nie sein Gesicht. Diese Linie zogen die beiden, die seit 2018 verheiratet sind, auch durch, als Jack seinen Musikvideo-Auftritt in Justins Song "Yukon" hatte.

Für Justin, der einen sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen seines Headliner-Auftritts beim Coachella-Festival 2026 gewährt hat, ist es bereits der zweite Vatertag. Den ersten feierte er im vergangenen Jahr mit einem romantischen Kurzurlaub mit Hailey. Auf Instagram ließ er damals die Welt an den Geschenken teilhaben, die er bekommen hatte – darunter eine Armbanduhr, zwei Designerrucksäcke und ein Laptop. Beide sind in ihrer jeweiligen Branche sehr erfolgreich und trotzen tapfer den Trennungsgerüchten, die seit Monaten immer wieder diskutiert werden. Die Bikini-Unternehmerin ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (60) und damit Nichte des bekannten Hollywoodstars Alec Baldwin (68).

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

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Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026