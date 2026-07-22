Nach dem Auftritt: Justin Bieber feiert wilde WM-Afterparty

WM-Finale auf dem Rasen, Eskalation auf der Tanzfläche: Justin Bieber (32) und Hailey Bieber (29) haben am Sonntagabend in New York eine exklusive After-Party zur Fußball-Weltmeisterschaft veranstaltet. Nach Justins Auftritt bei der Halbzeitshow des Finales luden der Sänger und das Model ins elegante Twenty Two New York Hotel und den Members Club von Unternehmer Jamie Reuben ein. Bis in die frühen Morgenstunden feierten dort zahlreiche Stars – und Justin selbst sorgte für den wohl spektakulärsten Moment des Abends. Spontan übernahm der Musiker das DJ-Pult, zog sein Shirt aus und brachte mit seinem Song "Yukon" die Menge zum Tanzen. Ein Insider beschrieb die Atmosphäre gegenüber Page Six als "elektrisierend".

Auch die Gästeliste der von Justins Modelabel SKYLRK ausgerichteten Feier konnte sich sehen lassen: Unter anderem feierten NBA-Star Jalen Brunson, Model Kaia Gerber (24), Comedian Kevin Hart (47), Sängerin Teyana Taylor (35), Model Winnie Harlow (31) sowie Tate McRae (23) und Alix Earle (25) mit. Brunson wurde dabei mehrfach gut gelaunt mit Justin gesehen – laut einem Insider sollen die beiden in den vergangenen Monaten eine enge Freundschaft entwickelt haben. Hailey zog mit ihrem Look ebenfalls alle Blicke auf sich: Sie erschien in einem roten Vintage-Spitzenkleid aus John Gallianos Herbstkollektion 2005 für Dior. Das Paar zeigte sich den ganzen Abend über gut gelaunt, mischte sich unter die Gäste und genoss die Feier gemeinsam.

Für Justin hatte der Abend bereits vor der After-Party einen besonderen Höhepunkt: Bei der ersten Halbzeitshow in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft stand der 32-Jährige im MetLife Stadium auf der Bühne und performte seinen Song "Everything Hallelujah" in einer akustischen Version. Der Auftritt sorgte anschließend für einen deutlichen Aufmerksamkeitsschub rund um seine Musik. Wie Rolling Stone berichtet, stiegen die weltweiten Spotify-Streams des Songs nach der Performance um 240 Prozent an. Auch die Suchanfragen bei Google schnellten in die Höhe: Begriffe wie "Justin Bieber song hallelujah" und "Justin Bieber hallelujah song" wurden deutlich häufiger gesucht. Sein Name war damit wieder weltweit in aller Munde.

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Getty Images Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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ActionPress / zz/XNY/starmaxinc.com Justin und Hailey Bieber nach der WM-Halbzeitshow in Manhattan, Juli 2026

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Getty Images Justin Bieber bei der Topps Final Halftime Show im WM-Finale 2026 in East Rutherford

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